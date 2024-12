La sindrome da shock tossico è dovuta alle tossine prodotte da due tipi di batteri:

Questa sindrome può manifestarsi quando Staphylococcus aureus infetta un tessuto (per esempio, in una ferita) o semplicemente prolifera su un tampone (specialmente se del tipo superassorbente) in vagina. Non è stato appurato perché i tamponi superassorbenti aumentino il rischio di contrarre questa sindrome. La permanenza di un diaframma in vagina per oltre 24 ore aumenta leggermente il rischio.

La sindrome da shock tossico causata da streptococchi del gruppo A solitamente si verifica in persone che presentano infezione della cute o dei tessuti sottocutanei. In circa la metà dei pazienti affetti da questa sindrome è presente un’infezione del sangue (batteriemia), nonché la fascite necrotizzante (un’infezione da streptococco particolarmente grave).

La sindrome da shock tossico può anche presentarsi nelle seguenti situazioni: