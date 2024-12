Impetigine ed ectima

Unguenti o creme a base di antibiotici

Talvolta, antibiotici in pillole

L’area infetta deve essere lavata con acqua e sapone, delicatamente e più volte al giorno, per rimuovere ogni crosta.

Le aree di impetigine di piccole dimensioni vengono trattate con unguenti o creme antibiotiche applicati direttamente sulla pelle (per via topica). Se le aree interessate sono più grandi o gli antibiotici topici risultano inefficaci, potrebbe essere necessario assumere un antibiotico per via orale.

L’ectima viene trattato con antibiotici per via orale.

I portatori nasali possono essere trattati con antibiotici per via topica applicati alle vie nasali.