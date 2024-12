Valutazione medica

Talvolta esami di laboratorio del cibo

I sintomi sono solitamente sufficienti al medico per diagnosticare l’intossicazione alimentare da stafilococco.

Si può sospettare una diagnosi di intossicazione alimentare da stafilococchi quando altri soggetti che hanno consumato lo stesso cibo presentano gli stessi sintomi o quando il problema può essere fatto risalire a una singola fonte di contaminazione.

Per una conferma della diagnosi, l’analisi di laboratorio deve identificare gli stafilococchi nel cibo sospetto, tuttavia, di solito questa analisi non viene eseguita, perché i risultati non influiscono sul trattamento.