Sindrome stafilococcica della cute ustionata

Antibiotici

Trattamento previsto per le ustioni

Il trattamento della sindrome della cute ustionata da stafilococco prevede la somministrazione di antibiotici, per via endovenosa in ospedale e successivamente per via orale.

Ai pazienti che presentano un’infezione diffusa e ulcere essudanti viene prescritto lo stesso trattamento riservato agli ustionati (vedere Ustioni gravi). Se possibile, i soggetti vengono trattati in un reparto ustionati.

Possono essere usati idratanti cutanei (emollienti) che aiutano a proteggere la pelle.