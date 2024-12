Antibiotici

Trattamento dei disturbi che potrebbero aggravare la cellulite

Drenaggio di eventuali ascessi

Una tempestiva terapia antibiotica può evitare che l’infezione batterica si diffonda rapidamente e raggiunga il sangue e gli organi interni. Vengono utilizzati antibiotici (come la dicloxacillina o la cefalexina) efficaci sia contro gli streptococchi sia contro gli stafilococchi.

Se i medici sospettano un’infezione da Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA), ad esempio quando fuoriesce pus dalla pelle, quando si sviluppano altri sintomi gravi o se l’MRSA è una causa comune di cellulite nella comunità, il trattamento può includere antibiotici come il trimetoprim con sulfametossazolo, la clindamicina o la dossiciclina per via orale.

Le persone affette da cellulite leggera possono assumere antibiotici per via orale.

In caso di cellulite a rapida diffusione, febbre alta o altre evidenze di infezione grave oppure quando gli antibiotici per via orale risultano inefficaci, si procede al ricovero in ospedale e alla somministrazione di antibiotici per via endovenosa. Inoltre, la parte infetta dell’organismo deve essere mantenuta immobile e sollevata per facilitare la riduzione del gonfiore. Bendaggi freddi e umidi, applicati sull’area infetta, possono alleviare il disagio.

Vengono trattati i disturbi che aumentano il rischio di sviluppare nuovamente la cellulite (ad esempio il piede d’atleta).

I sintomi della cellulite generalmente scompaiono dopo pochi giorni di terapia antibiotica. Quando ciò avviene, l’organismo continua a reagire sebbene i batteri siano morti. In caso di infezioni più gravi, gli antibiotici possono essere continuati per un massimo di 10 giorni o talvolta più a lungo.

Gli ascessi vengono aperti e drenati.

Le calze a compressione graduata possono aiutare a prevenire episodi ripetuti di cellulite nelle gambe.