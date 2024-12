Una radiografia o una tomografia computerizzata (TAC) del torace

A volte emocolture

Talvolta, broncoscopia o toracentesi

La diagnosi di polmonite acquisita in ospedale si basa sui sintomi e sui risultati di una radiografia o una TAC del torace. Il medico di solito preleva un campione di sangue da inviare in laboratorio per tentare di far crescere i batteri (in coltura) e identificarli.

Il paziente con polmonite acquisita in ospedale può versare in condizioni molto debilitate, potrebbe quindi essere necessario identificare l’organismo responsabile della polmonite per stabilire il trattamento migliore. Per questi motivi, nel tentativo di identificare l’organismo, talvolta i medici eseguono una broncoscopia per ottenere campioni dall’interno del polmone. La broncoscopia prevede l’inserimento di una sonda esplorativa flessibile in trachea e nei polmoni. Campioni di pus, secrezioni o tessuto polmonare, in alcuni casi, possono essere prelevati per l’analisi. In assenza di secrezioni visibili, si può effettuare un lavaggio del polmone con un liquido, che può essere successivamente recuperato per l’analisi (una procedura che prende il nome di lavaggio broncoalveolare). Se è presente una raccolta di liquido nella mucosa che riveste i polmoni (definita versamento pleurico), i medici possono inserire un ago nel torace per prelevare tale liquido per la coltura (una procedura chiamata toracentesi).