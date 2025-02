Svuotamento completo della mammella dal latte

Farmaci per il dolore, come paracetamolo o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)

Talvolta, antibiotici

Il dolore e il gonfiore vengono gestiti con impacchi freddi e analgesici, come il paracetamolo o i FANS, compreso l’ibuprofene. La mammella deve essere completamente svuotata quando i dotti galattofori sono pieni mediante allattamento o il pompaggio del latte. Per estrarre completamente il latte materno, si possono applicare impacchi caldi sulla mammella prima o durante l’allattamento o l’estrazione del latte. Le donne sono incoraggiate a rimanere idratate (aumento del consumo di liquidi). Queste misure sono sufficienti per trattare molti casi di mastite lieve o moderata.

Se la mastite sembra essere dovuta a un’infezione batterica, viene trattata con antibiotici, come dicloxacillina, cefalexina, clindamicina o talvolta eritromicina.

È importante assumere molti liquidi.

Se i sintomi dell’infezione non si attenuano o sono gravi, è necessario consultare un medico, ad esempio se la mammella appare arrossata, l’arrossamento si sta diffondendo o se la donna presenta febbre e brividi.

Le donne che allattano e presentano un’infezione delle mammelle devono continuare l’allattamento poiché svuotare i seni favorisce il trattamento e riduce il rischio di ascesso.

Gli ascessi mammari vengono diagnosticati mediante un’ecografia. Vengono trattati con antibiotici e sono solitamente drenati chirurgicamente. Questo intervento può essere eseguito in anestesia locale, ma può richiedere sedativi per via endovenosa o un’anestesia generale.

Se l’assunzione di antibiotici non allevia l’infezione o se non è presente alcuna infezione, i medici eseguono una valutazione per verificare eventuali altre cause dei noduli o dell’infiammazione.