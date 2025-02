Scintigrafia

La combinazione del radionuclide con la sostanza che etichetta è denominata tracciante radioattivo. Con l’esame diagnostico, i medici possono visualizzare il punto in cui il tracciante si raccoglie ed emana radiazioni, rilevato mediante scanner o videocamere speciali, come una videocamera a raggi gamma. La videocamera produce un’immagine piatta del punto in cui si raccoglie il tracciante. Talvolta, un computer analizza le radiazioni per produrre una serie di immagini bidimensionali che assomigliano alle sezioni del corpo.

In genere, il tracciante viene iniettato in una vena ma, per alcuni esami, viene ingerito, inalato o iniettato sottocute (per via sottocutanea) o nell’articolazione. L’esame diagnostico viene eseguito dopo che il tracciante ha avuto il tempo di dirigersi verso i tessuti bersaglio (le cui immagini possono essere acquisite quasi immediatamente o dopo diverse ore).