Antibiotici

Desametasone (un corticosteroide)

Infusione di liquidi

Poiché la meningite batterica acuta può causare danni permanenti al cervello o ai nervi o decesso nel giro di poche ore, il trattamento viene avviato quanto prima, senza attendere i risultati dei test diagnostici e spesso prima di eseguire una puntura lombare.

In questa fase, i medici non conoscono gli specifici batteri coinvolti e quindi non sanno quali antibiotici siano più efficaci. Vengono quindi scelti gli antibiotici efficaci contro i batteri che con maggiore probabilità stanno provocando l’infezione; spesso si fa uso di due o più antibiotici efficaci contro molti batteri. Gli antibiotici vengono somministrati per via endovenosa. Inoltre, poiché l’infiammazione del cervello (encefalite) causata da un herpes virus può assomigliare alla meningite batterica, viene spesso prescritto un farmaco antivirale efficace contro questo tipo di virus. Quando viene identificato e testato l’organismo infettante (di solito una specie specifica di batteri) la terapia antibiotica viene sostituita da una maggiormente efficace contro tale organismo, e viene interrotta l’assunzione di altri antibiotici e farmaci antivirali non necessari.

Il desametasone (un corticosteroide) viene prescritto per controllare il gonfiore a livello cerebrale. Viene somministrato immediatamente prima o in concomitanza della prima dose di antibiotico, poiché il gonfiore può peggiorare man mano che gli antibiotici frammentano i batteri. La somministrazione del desametasone continua per 4 giorni. Il desametasone può anche ridurre la pressione all’interno del cranio. Se le ghiandole surrenali sono danneggiate (come nella sindrome di Waterhouse-Friderichsen), il desametasone o un altro corticosteroide può sostituire i corticosteroidi normalmente prodotti da tali ghiandole.

Il trattamento è necessario anche per altre infezioni, che possono essere state la causa o la conseguenza della meningite. Queste infezioni comprendono la sepsi, la polmonite e un’infezione cardiaca chiamata endocardite batterica.

I liquidi persi a causa di febbre, sudorazione, vomito e mancanza di appetito vengono ricostituiti, di solito per via endovenosa.

Poiché la meningite batterica spesso colpisce molti organi e causa gravi complicanze, i pazienti vengono di solito ricoverati nel reparto di terapia intensiva.