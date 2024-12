Artrite infettiva

È importante iniziare ad assumere antibiotici non appena si sospetta un’infezione, addirittura prima che il laboratorio abbia identificato l’organismo infettante. Vengono somministrati degli antibiotici che uccidono i batteri ritenuti i più probabilmente responsabili dell’infezione fino all’identificazione dell’effettivo organismo responsabile, solitamente entro 48 ore dal prelievo del liquido articolare. Gli antibiotici sono inizialmente somministrati in vena (per via endovenosa), per assicurarsi che una quantità sufficiente di farmaco raggiunga l’articolazione infetta.

Se gli antibiotici sono efficaci contro i batteri infettanti, un certo miglioramento in genere si verifica entro 48 ore. Non appena il medico riceve i risultati del laboratorio, la scelta dell’antibiotico può essere modificata a seconda della sensibilità dei particolari batteri agli specifici antibiotici. Gli antibiotici per via endovenosa vengono somministrati per 2-4 settimane. In seguito, gli antibiotici vengono somministrati per via orale a forti dosi per altre 2-6 settimane.

Un’infezione che dura a lungo e che non passa con l’uso di antibiotici convenzionali può essere causata da micobatteri o da funghi. Le infezioni causate da funghi sono trattate con farmaci antimicotici. Le infezioni causate da micobatteri sono trattate con una combinazione di antibiotici. Le infezioni causate da funghi e micobatteri richiedono un trattamento a lungo termine.

Le infezioni causate da virus migliorano solitamente senza trattamento antibiotico.