Analgesici

Antibiotici se necessario

La maggior parte dei soggetti con otite media acuta migliora senza trattamento. Tuttavia, poiché è difficile prevedere quali sintomi non miglioreranno, alcuni medici negli Stati Uniti trattano tutti i pazienti con antibiotici, come l’amoxicillina. Altri medici possono prescrivere antibiotici solo nelle seguenti circostanze:

Bambini piccoli (ad esempio di età inferiore a 6 mesi).

Sintomi gravi.

I sintomi non diminuiscono dopo 72 ore.

L’otite media recidiva spesso.

Alcuni esperti sostengono che i bambini più grandi o i bambini dai 6 ai 23 mesi affetti da otite media acuta in un solo orecchio e non grave possono iniziare il trattamento con o senza antibiotici. Nel caso non siano stati utilizzati inizialmente, gli antibiotici vengono somministrati se il bambino peggiora o non migliora dopo 48-72 ore dall’inizio dei sintomi.

È importante alleviare il dolore. È possibile alleviare il dolore con paracetamolo o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come l’ibuprofene. Agli adulti possono essere prescritti spray nasali decongestionanti contenenti farmaci come ossimelazolina o decongestionanti orali come la pseudoefedrina. Gli antistaminici sono utili in caso di allergie, ma non per i raffreddori. Decongestionanti e antistaminici non sono utili nei bambini e possono provocare effetti collaterali fastidiosi, in particolare nei bambini al di sotto dei 2 anni.

Se un soggetto lamenta dolore e febbre gravi o persistenti e il timpano è sporgente, può essere eseguita una miringotomia. Questo intervento prevede un’incisione nel timpano per consentire il drenaggio del liquido dall’orecchio medio. L’apertura, che non ha effetti sull’udito, di solito guarisce spontaneamente. Nei soggetti con ripetuti episodi di otite media può essere necessario posizionare un tubo di drenaggio (tubi timpanostomici) nel timpano (vedere figura Miringotomia).