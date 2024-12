Un’infezione dell’orecchio medio (otite media) tanto grave da provocare perforazione di solito è parecchio dolorosa, a causa dell’accumulo di fluido infetto (pus). Tuttavia, se il timpano è perforato, il pus può fuoriuscire dall’orecchio alleviando la pressione e il dolore.

La perforazione del timpano dovuta a un trauma causa un intenso dolore improvviso, talora seguito da sanguinamento dall’orecchio, perdita dell’udito (conduttiva o neurosensoriale) e rumore nell’orecchio (tinnito). La perdita uditiva conduttiva si verifica quando qualcosa impedisce al suono di raggiungere le strutture sensoriali nell’orecchio interno (per esempio, la distruzione degli ossicini). La perdita uditiva neurosensoriale si verifica quando il suono raggiunge l’orecchio interno, ma non può essere convertito in impulsi nervosi (per esempio a causa di una lesione dell’orecchio interno) oppure gli impulsi nervosi non vengono inviati al cervello. La perdita dell’udito è più grave se la catena degli ossicini è stata spezzata o se l’orecchio interno è stato lesionato.

La lesione dell’orecchio interno può causare anche vertigini (falsa sensazione di movimento o rotazione). Può cominciare a fuoriuscire del pus dopo 24-48 ore, soprattutto se nell’orecchio medio è penetrata acqua o altri corpi estranei.