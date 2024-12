Antibiotici per via endovenosa o orale

Talvolta, intervento chirurgico

La maggior parte dei soggetti con mastoidite riceve immediatamente un antibiotico (come il ceftriaxone o la vancomicina) per via endovenosa. Nei casi meno gravi si può invece somministrare un antibiotico fluorochinolonico (come la ciproflaxina) per via orale. Dopo questo trattamento iniziale i medici generalmente stabiliscono l’antibiotico migliore da usare basandosi sui risultati della coltura in laboratorio. All’inizio della fase di guarigione si possono assumere antibiotici per via orale proseguendo la terapia per almeno 2 settimane.

Nel caso in cui si sia formato un ascesso nell’osso oppure l’infezione e l’infiammazione siano diventate croniche, si rendono necessari la rimozione chirurgica della parte infetta dell’osso (mastoidectomia) e l’intervento chirurgico correttivo. Se l’ascesso non drena, viene posizionata una cannula timpanostomica in modo che il liquido infetto possa fuoriuscire dall’orecchio medio. Il soggetto viene quindi trattato con colliri antibiotici a base di fluorochinolone per 2-3 settimane. Il soggetto viene inoltre istruito a posizionare nell’orecchio un batuffolo di cotone imbevuto di vaselina quando fa il bagno o la doccia, per evitare che l’acqua penetri nell’orecchio. Il nuoto va evitato.