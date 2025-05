Immunodeficienza da malattie della milza

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University

La milza è essenziale per un corretto funzionamento del sistema immunitario. Filtra il sangue, rimuovendo e distruggendo i batteri e altri organismi infettivi. Produce inoltre anticorpi (immunoglobuline). (Vedere anche Panoramica sui disturbi da immunodeficienza)

Nei soggetti che sono privi della milza alla nascita o con milza compromessa o asportata perché affetti da qualche patologia, il rischio di sviluppare gravi infezioni batteriche è maggiore.

Le persone prive della milza necessitano soprattutto dei vaccini anti-pneumococco e dei vaccini anti-meningococco, e tali vaccini possono essere necessari in momenti diversi rispetto al normale calendario delle vaccinazioni infantili.

Ai soggetti affetti da malattie della milza o privi di milza, si somministrano antibiotici al primo segno di infezione. I bambini privi di milza devono assumere antibiotici, generalmente penicillina o ampicillina, in maniera continuativa almeno fino ai 5 anni di età, per prevenire infezioni del sangue. Se è presente anche un disturbo da immunodeficienza, dovranno assumere questi antibiotici per sempre.