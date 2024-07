Si eseguono accertamenti volti a valutare la gravità, formulare la diagnosi e identificare eventuali complicanze. Tra questi figurano generalmente:

Misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue con applicazione digitale di un sensore (pulsossimetria)

Radiografia toracica (se la diagnosi non è certa)

A volte misurazione dei gas (ossigeno e biossido di carbonio) e acidità (pH) in un’arteria (emogasanalisi arteriosa)

A volte test finalizzati a valutare come funzionano i polmoni (test di funzionalità respiratoria)

Se il respiro sibilante insorge per la prima volta, la radiografia toracica può essere utile ai fini della diagnosi. In soggetti con episodi di respiro sibilante persistenti, ripetuti o non diagnosticati, i test di funzionalità polmonare possono essere necessari per agevolare la determinazione del restringimento delle vie aeree e valutare i benefici del trattamento. Se l’asma sembra un’opzione valutabile ma non è confermata dai test di funzionalità respiratoria, è possibile sottoporre il paziente a test da sforzo o con somministrazione di un farmaco che scatena il respiro sibilante in soggetti con asma. In presenza di ostruzione delle vie aeree, l’asma può essere confermata.

In presenza di sospetto tumore o presenza di corpo estraneo in una via aerea, è possibile inserire un tubo esplorativo flessibile (broncoscopio) nelle vie aeree per identificare il disturbo e, se si tratta di un corpo estraneo, rimuoverlo.