Sintomi di malattia letale

Il dolore a fine vita è comune, ma le strategie per la gestione del dolore possono offrire sollievo. La scelta del medico relativa a una terapia di riduzione del dolore (analgesica) dipende in larga parte dall’intensità del dolore e dalla sua causa, che il medico stabilisce parlando con il paziente e osservandolo. L’aspirina, il paracetamolo o i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sono efficaci nell’alleviare il dolore lieve. Tuttavia, molti soggetti hanno bisogno di analgesici più forti, come gli oppioidi, per trattare il dolore da moderato a grave. Gli oppioidi somministrati per via orale, quali ossicodone, idromorfone, morfina, metadone e fentanil possono alleviare il dolore in modo conveniente ed efficace per molte ore. Se un soggetto non è in grado di assumere oppioidi per via orale, potrà optare per un cerotto cutaneo, un’iniezione sottocutanea o intramuscolare oppure l’assunzione per via rettale o l’infusione endovenosa continua.

L’adeguata terapia farmacologica dovrà essere somministrata precocemente, anziché essere rinviata fino al momento in cui il dolore diventa intollerabile. Non esiste una dose standard. Ad alcuni pazienti bastano dosi basse, mentre altri necessitano di dosi molto maggiori per ottenere lo stesso effetto. Se una dose inferiore di oppioide non è più efficace, i medici dovranno aumentarla, spesso raddoppiandola. L’uso regolare di oppioidi può provocare dipendenza farmacologica, ma questo effetto non causa problemi nel malato terminale, salvo la necessità di evitare un’interruzione improvvisa e i relativi effetti negativi. La dipendenza farmacologica di fatto non rappresenta un problema quando il paziente è prossimo al decesso.

Gli oppioidi possono causare effetti collaterali come nausea, sedazione, stato confusionale, stipsi o respirazione lenta o superficiale (depressione respiratoria). La maggior parte degli effetti collaterali, eccetto la stipsi, si risolve generalmente nel tempo o al momento della sostituzione con un altro oppioide. Spesso la stipsi può essere minimizzata iniziando l’assunzione dei lassativi persino prima di somministrare gli oppioidi. Gli oppioidi possono occasionalmente dare luogo a delirio e convulsioni. I soggetti con effetti collaterali gravi o persistenti, o inadeguata attenuazione del dolore, spesso traggono beneficio dal trattamento a cura di uno specialista del dolore.

L’uso di altri farmaci in aggiunta agli oppioidi spesso aumenta il comfort e riduce il dosaggio degli oppioidi e gli effetti collaterali. I corticosteroidi (come prednisone o metilprednisolone) possono ridurre il dolore dovuto a infiammazione e gonfiore. Gli antidepressivi (come nortriptilina e doxepina) o la gabapentina aiutano a gestire il dolore causato da alterazioni a carico del sistema nervoso, del midollo spinale o dell’encefalo. Alcuni antidepressivi, come la doxepina, possono essere somministrati nelle ore notturne per favorire anche il sonno. Le benzodiazepine (come il lorazepam) sono utili per i soggetti in cui il dolore è esacerbato da uno stato ansioso.

Per il dolore grave localizzato in un punto, un anestetico locale iniettato dentro o attorno al nervo (“blocco nervoso”) somministrato da un anestesista (medico con formazione speciale nella gestione del dolore e nel supporto del paziente durante la chirurgia) può attenuare il dolore in associazione a scarsi effetti collaterali.

Le tecniche di controllo del dolore (come la fantasia guidata, l’ipnosi, l’agopuntura, il rilassamento, lo yoga, il Reiki e il biofeedback) aiutano alcuni soggetti. Una consulenza per la gestione di stress e ansia può essere molto utile, così come il sostegno spirituale da parte di un cappellano o un’altra figura religiosa. Alcuni soggetti in fin di vita usano prodotti a base di cannabis per vari sintomi, tra cui sollievo dal dolore, insonnia, agitazione e depressione.