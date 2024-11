Emogasanalisi arteriosa (EGA) e pulsossimetria

L’emogasanalisi arteriosa permette di misurare i livelli di ossigeno e anidride carbonica presenti nel sangue arterioso e determinare l’acidità (pH) del sangue. I livelli di ossigeno, di anidride carbonica e di acidità sono indici della funzione polmonare, perché misurano la quantità di ossigeno immessa dai polmoni nel sangue e quella di anidride carbonica eliminata.

Il prelievo ematico da un’arteria con ago può causare qualche minuto di fastidio. Di solito, il prelievo viene eseguito da un’arteria del polso (arteria radiale).

Altre metodiche per la misurazione dell’anidride carbonica nell’aria espirata non richiedono il prelievo di campioni ematici; tuttavia sono talvolta meno accurate e non sempre disponibili.