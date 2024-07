Il gonfiore che si sviluppa in tutto il corpo ha cause diverse, rispetto a quello circoscritto a un singolo arto o parte di un arto.

Il gonfiore diffuso è più comunemente causato da

Tutti questi disturbi danno luogo a una ritenzione dei liquidi, che è la causa del gonfiore.

Un’altra causa di gonfiore delle gambe è l’accumulo di sangue negli arti inferiori. Molti soggetti obesi, di mezza età o anziani presentano gonfiore di lieve entità al termine della giornata a causa dell’accumulo di sangue, che tuttavia in genere scompare entro il mattino successivo. Il sangue può inoltre accumularsi negli arti inferiori, se le valvole delle vene sono dilatate o danneggiate (insufficienza venosa cronica), come nei soggetti con pregressi coaguli di sangue agli arti inferiori. In questa tipologia di soggetti, il gonfiore generalmente non scompare con il trascorrere della notte.

Molte donne presentano normalmente un certo grado di gonfiore durante gli ultimi mesi di gravidanza. Tuttavia, se il gonfiore è notevole, in particolare se interessa anche le mani e il volto ed è associato a ipertensione arteriosa, esiste il rischio di preeclampsia, che può essere fatale.

Il gonfiore circoscritto a un singolo arto o parte di un arto è più comunemente causato da

Coagulo di sangue in una vena profonda di un arto (trombosi venosa profonda)

Infezione cutanea (cellulite)

Molte patologie aumentano il rischio di coaguli di sangue in una vena. Più di frequente, questi coaguli si sviluppano in una vena di un arto inferiore ma, a volte, anche di un arto superiore. I coaguli di sangue in una vena possono essere potenzialmente fatali, se il coagulo si sgretola e raggiunge i polmoni, ostruendo un'arteria in quella sede (detta embolia polmonare).

La cellulite causa generalmente il gonfiore della cute solo in una parte dell’arto. Molto meno spesso, un’infezione in profondità nella cute o nei muscoli può causare il gonfiore dell’intero arto.

Una causa meno comune è l’ostruzione di un vaso linfatico (come accade nel linfedema). I vasi linfatici, presenti in tutto l’organismo, contribuiscono al drenaggio dei liquidi dai tessuti. Se un tumore esercita pressione sui vasi linfatici oppure si esegue un intervento chirurgico per asportare alcuni vasi linfatici o linfonodi (per esempio, quando una donna con cancro della mammella viene sottoposta all’asportazione di linfonodi ascellari), è possibile che l’arto si gonfi. In molti Paesi tropicali certi parassiti possono causare l’ostruzione dei vasi linfatici con conseguente gonfiore (filariasi linfatica).

A volte una reazione allergica causa gonfiore attorno ad aree come la bocca (angioedema). L’angioedema può inoltre essere un disturbo ereditario in cui la comparsa di gonfiore segue intervalli irregolari.