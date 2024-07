Per agevolare la determinazione della gravità del disturbo, il medico misura i livelli di ossigeno nel sangue con applicazione digitale di un sensore (pulsossimetria). In genere, il paziente viene inoltre sottoposto a radiografia toracica, salvo laddove risulti chiaramente che il problema sia una lieve riacutizzazione di una patologia cronica già diagnosticata come asma o insufficienza cardiaca. La radiografia toracica può mostrare evidenza di polmone collassato, polmonite e molte altre alterazioni polmonari e cardiache. Per la maggior parte degli adulti, si esegue un elettrocardiogramma (ECG), per valutare un eventuale afflusso inadeguato di sangue al cuore.

Altri esami vengono eseguiti in base ai risultati della valutazione (vedere la tabella Alcune cause e caratteristiche del respiro affannoso). I test finalizzati a valutare come funzionano i polmoni (test di funzionalità respiratoria) sono svolti quando, in sede di esame obiettivo, gli esiti suggeriscono la presenza di una patologia polmonare, ma la radiografia toracica non consente di formulare la diagnosi. I test di funzionalità respiratoria sono in grado di misurare il livello di restrizione o ostruzione e la capacità dei polmoni di trasportare ossigeno dall’aria al sangue. Una patologia polmonare può comprendere anomalie di restrizione o ostruzione, nonché alterazione della funzione di trasporto di ossigeno.

Nei soggetti a rischio moderato o alto di embolia polmonare, si svolgono esami di diagnostica per immagini specifici, come l’angiografia con tomografia computerizzata o la scintigrafia a ventilazione/perfusione. Nei pazienti a basso rischio di embolia polmonare, si può effettuare un test per la ricerca di D-dimero. Questo esame del sangue consente di identificare o escludere la presenza di un coagulo di sangue. Per diagnosticare e approfondire la valutazione di anemia, disturbi cardiaci e certe patologie polmonari specifiche, potrebbe essere necessario procedere con ulteriori accertamenti.