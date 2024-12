Se la BPCO diventa molto grave, si avrà bisogno di assistenza nella vita quotidiana e cure mediche. I pazienti con BPCO in stadio avanzato hanno maggiori probabilità di ammalarsi o morire per problemi cardiaci, occlusione arteriosa o problemi polmonari, quali la polmonite o il cancro del polmone. Per restare in vita può rendersi necessario un respiratore.

Per prepararsi, parlare con i membri della famiglia del tipo di assistenza medica che si desidera nel caso diventi impossibile prendere decisioni sulle proprie cure. Le proprie decisioni dovrebbero essere messe per iscritto in un documento legale denominato disposizioni anticipate di trattamento.