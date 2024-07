Bronchite acuta

Trattamenti per alleviare i sintomi

Per ridurre la febbre e il senso di malessere generale si possono assumere il paracetamolo o l’ibuprofene e si devono consumare molti liquidi.

Gli antibiotici non sono efficaci nelle bronchiti virali. Dal momento che la maggior parte delle bronchiti acute sono di origine virale, i medici prescrivono antibiotici solo quando l’infezione è chiaramente causata da batteri (per esempio, durante un’epidemia). Quando viene usato un antibiotico, i medici in genere somministrano l’azitromicina o la claritromicina. Talvolta i medici prescrivono antibiotici, ma raccomandano di utilizzarli solo se i sintomi persistono.

I soggetti con respiro sibilante possono trarre beneficio dai broncodilatatori per inalazione per alcuni giorni; tuttavia, possono manifestarsi effetti collaterali come tremore, nervosismo e agitazione.

Per sopprimere una tosse che è angosciante o interferisce con il sonno si possono impiegare farmaci antitussigeni. Tuttavia, il grado di efficacia di questi farmaci non è chiaro. Gli espettoranti sono farmaci da banco che possono contribuire a fluidificare le secrezioni, facilitandone così l’espulsione, ma non è chiaro se tale misura rechi beneficio. Solitamente, l’uso di soppressori della tosse ed espettoranti non è consigliato per i bambini piccoli (vedere anche Tosse nei bambini).