Prima dell’inizio della riabilitazione polmonare, un professionista sanitario effettua una valutazione iniziale dello stato funzionale basale del paziente e delle sue esigenze di riabilitazione polmonare. Questa valutazione viene condotta in un ospedale o in un centro di riabilitazione polmonare. Il primo passo per i membri dell’équipe consiste nel definire gli obiettivi del paziente a breve e a lungo termine. Ad esempio, una persona anziana può desiderare di accompagnare un nipote che va a scuola alla fermata dell’autobus ogni giorno. Se, a causa del respiro affannoso, è in grado di camminare solo per 90 metri ma ne deve percorrere 300 per raggiungere la fermata dell’autobus, l’obiettivo iniziale a breve termine sarà quello di aumentare la distanza percorsa con incrementi graduali. I membri dell’équipe devono incoraggiare il soggetto a prefiggersi obiettivi realistici. Una rivalutazione periodica (settimanale) è necessaria per garantire il raggiungimento di tali obiettivi.

Inoltre, è importante che gli operatori identifichino i fattori che potrebbero limitare l’efficacia del programma per un determinato soggetto. Si tratta di fattori legati a difficoltà finanziarie, al trasporto al centro di riabilitazione, alle funzioni cognitive (in particolare per quanto riguarda l’uso appropriato dei dispositivi di somministrazione dei farmaci per via inalatoria) e alle dinamiche familiari. Un esempio di problema delle funzioni cognitive è la presenza di demenza in un soggetto affetto da problemi respiratori. In questo caso, si richiede un approccio specifico per aumentare la comprensione. Un esempio di problema legato alle dinamiche familiari potrebbe essere un soggetto arruolato in un programma che dipende da un assistente sanitario impossibilitato ad aiutare il paziente nella riabilitazione a domicilio. È importante per i membri di un’équipe riconoscere queste problematiche e ideare sistemi per aiutare il paziente.

Si stabiliscono anche obiettivi a lungo termine e il personale insegna ai pazienti come riconoscere variazioni della propria condizione polmonare, in modo da poter contattare tempestivamente il medico. Può essere infatti necessario modificare il trattamento in base alla variazione dei sintomi.