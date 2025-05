Panoramica sulle pneumopatie ambientali e professionali

La prevenzione delle pneumopatie ambientali e professionali si concentra sulla riduzione o l’eliminazione dell’esposizione alle sostanze che le possono causare. Nell’ordine da più a meno efficace, l’esposizione può essere ridotta o eliminata con le seguenti misure:

Rimozione del rischio dal posto di lavoro

Sostituzione con materiali più sicuri e meno tossici

Implementazione di controlli tecnici (ovvero, controllo dell’ambiente, ad esempio, con zone recintate, sistemi di ventilazione, procedure di pulizia sicure)

Uso di controlli amministrativi (ad esempio limitando il numero di persone esposte a condizioni pericolose)

Uso di dispositivi di protezione individuale (ad esempio un respiratore o una maschera antipolvere)

Sebbene i respiratori riducano l’esposizione, sono generalmente il tipo di misura preventiva meno preferito. Devono essere presi in considerazione quando gli interventi più efficaci non sono fattibili o non riducono sufficientemente il rischio. La protezione respiratoria viene solitamente indossata per attività specifiche ad alto rischio e non per un’intera giornata lavorativa.

Quando è necessario un respiratore per proteggere la salute di un lavoratore, quest’ultimo deve essere iscritto al programma di protezione respiratoria obbligatorio da parte del datore di lavoro, che include la valutazione medica e il test annuale di adattamento del respiratore per garantire una vestibilità adeguata. La valutazione medica comprende la valutazione della capacità del soggetto di indossare il tipo di respiratore da utilizzare sul posto di lavoro.

La sorveglianza medica è un altro elemento della prevenzione. Nella sorveglianza medica, vengono condotte valutazioni programmate di un lavoratore, come i test di funzionalità polmonare o la diagnostica per immagini del torace, per identificare i disturbi precocemente, quando la riduzione dell’esposizione e altri interventi potrebbero contribuire a ridurre le conseguenze a lungo termine. La Occupational Safety and Health Administration (OSHA) statunitense richiede la sorveglianza medica per esposizioni selezionate, come l’amianto e la silice.