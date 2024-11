Attualmente, sulla base dei fattori causali, l’ipertensione polmonare viene classificata nei seguenti 5 gruppi:

Ipertensione arteriosa polmonare

Cardiopatia sinistra (insufficienza cardiaca e valvulopatia)

Pneumopatie o livelli di ossigeno ematico bassi

Disturbi cronici che causano la formazione di coaguli

Altri meccanismi

L’ipertensione arteriosa polmonare può essere causata da numerosi disturbi diversi, tuttavia, talvolta si manifesta in assenza di cause evidenti (idiopatica). Le donne sono affette da ipertensione polmonare idiopatica in una percentuale doppia rispetto agli uomini e l’età media alla quale si pone la diagnosi è circa 35 anni. Sono state identificate numerose mutazioni genetiche nelle famiglie in cui diversi membri presentano questo disturbo (ereditario). Il meccanismo con cui queste mutazioni genetiche ereditate causano l’ipertensione polmonare non è ancora noto. Numerosi farmaci e tossine, quali la fenfluramina (e altri farmaci per la perdita di peso correlati), le anfetamine, gli inibitori della protein-chinasi (come dasatinib), la cocaina e gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI), sono stati identificati come fattori di rischio per l’ipertensione arteriosa polmonare. Se le gestanti assumono SSRI dopo la 20ª settimana di gravidanza, il rischio di ipertensione polmonare nei neonati è superiore al normale. L’ipertensione arteriosa polmonare può anche svilupparsi in persone affette da determinati disturbi, quali ipertensione portale, infezione da HIV, cardiopatie congenite, schistosomiasi e sclerosi sistemica (sclerodermia).

La cardiopatia sinistra è una delle cause più comuni di ipertensione polmonare. La cardiopatia sinistra può insorgere in persone con ipertensione arteriosa o coronaropatia di lunga data. Quando il lato sinistro del cuore non riesce ad espellere normalmente il sangue, questo torna ai polmoni facendone aumentare la pressione arteriosa. Il reflusso del sangue nei polmoni, che contribuisce all’ipertensione polmonare, può verificarsi anche quando la muscolatura cardiaca è impossibilitata a rilassarsi adeguatamente.

Anche la presenza di pneumopatie o bassi livelli ematici di ossigeno può dare luogo a ipertensione polmonare. Quando i polmoni sono compromessi dalla malattia, è necessario uno sforzo maggiore per pompare sangue ai polmoni. Una delle condizioni più comuni è la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Nel tempo, la BPCO distrugge le piccole cavità aeree (alveoli) e i piccoli vasi polmonari (capillari) nei polmoni. L’unica causa più importante di ipertensione polmonare nella BPCO è il restringimento (costrizione) delle arterie polmonari, che si manifesta in seguito a bassi livelli di ossigeno. Altre condizioni che riducono i livelli di ossigeno nel sangue, come la presenza di apnea notturna e la residenza o un soggiorno prolungato in luoghi ad altitudini elevate possono dare luogo a ipertensione polmonare. Altre pneumopatie che possono essere responsabili di ipertensione polmonare comprendono la fibrosi polmonare, la fibrosi cistica, la sarcoidosi e la perdita massiva di tessuto polmonare a seguito di un intervento chirurgico o un trauma.

Alcune patologie croniche possono causare coaguli di sangue ricorrenti (trombi cronici); è tipica la formazione di trombi nelle vene profonde della gamba (definita trombosi venosa profonda). I trombi nella gamba possono staccarsi, raggiungere il lato destro del cuore attraverso il sistema venoso e quindi depositarsi nelle arterie polmonari o nei loro rami più piccoli all’interno dei polmoni, causando l’embolia polmonare. Se questi coaguli non si risolvono bene, le arterie polmonari possono restringersi e irrigidirsi, producendo un tipo di ipertensione polmonare definito ipertensione polmonare tromboembolica cronica.

Tra le patologie che causano ipertensione polmonare tramite altri meccanismi si annoverano i disturbi del sangue (disturbi ematologici, quali anemia emolitica cronica, malattie mieloproliferative e splenectomia), le malattie sistemiche (come la sarcoidosi, l’istiocitosi polmonare a cellule di Langerhans e la linfangioleiomiomatosi) e alcuni disturbi metabolici.