Panoramica dei disturbi correlati a sostanze

I farmaci e altre sostanze sono parte integrante della vita quotidiana di molte persone, sia che si tratti dell’uso per scopi medici legittimi sia per consuetudine (per esempio la caffeina) o a scopo ricreativo (vedere la tabella Farmaci per uso medico e ricreativo).

L’abuso di sostanze e altri disturbi correlati a sostanze possono insorgere quando le sostanze che attivano direttamente il sistema di ricompensa del cervello vengono assunte per le sensazioni di piacere che inducono. Tali sensazioni variano a seconda della sostanza. Le sostanze psicotrope sono suddivise in 10 classi diverse a seconda degli effetti che producono nell’organismo:

I disturbi correlati a sostanze possono svilupparsi a prescindere dal fatto che una droga sia legale, socialmente accettabile o che abbia o meno un uso medico accettato (con o senza prescrizione). I dettagli sulle sostanze psicotrope specifiche e i relativi effetti vengono illustrati in altre sezioni del MANUALE.

Quando si parla di uso di sostanze psicotrope, lecite e illecite, spesso viene utilizzato il termine “narcotici”. Questo termine si riferisce alle sostanze psicotrope che causano la perdita della sensibilità, un senso di intorpidimento e di sonnolenza, in particolare agli oppioidi (sostanze che si legano ai recettori degli oppiacei sulle cellule). Tuttavia, il termine “narcotici” è usato anche in modo più ampio (e impreciso) per includere qualsiasi sostanza illegale o usata illegalmente.

Tabella Sostanze con usi sia medici sia illeciti Tabella

I disturbi da uso di sostanze in genere comprendono una serie di comportamenti per cui le persone continuano a utilizzare una sostanza nonostante abbiano dei problemi causati dal suo uso. Possono esserci anche manifestazioni fisiologiche, comprese variazioni dei circuiti cerebrali. I termini comuni “assuefazione”, “abuso” e “dipendenza” sono definiti in modo troppo generico e troppo variabile per essere molto utili nella diagnosi sistematica; il termine “disturbo da uso di sostanze” è più completo e presenta meno connotazioni negative.

La probabilità che le sostanze psicotrope delle 10 classi causino un disturbo da uso di sostanze varia. La probabilità viene denominata tendenza alla dipendenza e dipende da una combinazione di fattori, tra cui

La modalità d’uso della sostanza psicotropa

L’intensità della stimolazione delle vie cerebrali del piacere

La velocità d’azione della sostanza psicotropa

La capacità della sostanza psicotropa di indurre tolleranza e/o sintomi da astinenza

Sostanze psicotrope classificate Il Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act (Controlled Substances Act, Legge sulle sostanze controllate) è entrato in vigore negli Stati Uniti nel 1970 e nel corso degli anni è stato modificato per regolare la produzione e la distribuzione di determinate classi di sostanze psicotrope o sostanze controllate (vedere la tabella Alcuni esempi di sostanze controllate). Le sostanze controllate sono suddivise in 5 tabelle (o classi) in base al loro potenziale d’abuso, al loro grado di accettazione per uso medico e alla loro sicurezza se utilizzate sotto supervisione medica. Le sostanze della Tabella I sono considerate le più nocive e pertanto sono sottoposte ai controlli più rigidi. Le sostanze della Tabella V sono considerate le meno nocive e sono ampiamente disponibili. Le tabelle statali e federali potrebbero differire (vedi anche le Tabelle delle droghe della US Drug Enforcement Administration). Tabella Alcuni esempi di sostanze controllate Tabella