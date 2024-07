È possibile farsi un’idea più precisa del rischio di epatopatia alcol-correlata se si conoscono le quantità di alcol assunto. Per stabilire quanto alcol si sta assumendo, è necessario conoscere il contenuto in alcol delle bevande alcoliche. Tipi diversi di bevande contengono percentuali alcoliche differenti.

Birra: generalmente tra il 2 e il 7%

Vino: generalmente tra il 10 e il 15%

Liquori: generalmente tra il 40 e il 45%

Tuttavia, il contenuto di alcol delle tipiche porzioni di queste bevande è simile, anche se le quantità di liquido sono molto diverse.

Lattina di birra (circa 360 ml): circa 5-25 ml di alcol.

Bicchiere di vino (circa 150 ml): circa 20-30 ml di alcol.

Bicchierino di superalcolico (o un tipico cocktail misto) (circa 45 ml): circa 15 ml di alcol.

Nei superalcolici, la concentrazione alcolica è spesso definita in gradi proof. Il proof corrisponde a circa il doppio della percentuale alcolica. Ad esempio, un superalcolico 80-proof contiene il 40% di alcol.

Il consumo moderato di alcol è definito come una bevanda standard al giorno per le donne e due bevande standard al giorno per gli uomini (vedere Linee guida alimentari per gli americani, 2020-2025). Tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che, per quanto riguarda il consumo di alcol, non esiste una quantità sicura che non influisca sulla salute (vedere WHO: No level of alcohol consumption is safe for our health [OMS: Nessun livello di consumo di alcol è sicuro per la nostra salute]).

Il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) definisce il consumo pesante (“a rischio”) di alcol negli uomini come più di 14 bevande standard a settimana, o più di 4 bevande al giorno, e nelle donne come più di 7 bevande standard a settimana, o più di 3 bevande al giorno (vedere NIAAA: Drinking Levels Defined NIAAA: Definizione dei livelli di consumo di alcol]).

Di solito, il rischio di epatopatia alcol-correlata aumenta all’aumentare del consumo di alcol e della sua durata, anche se l’epatopatia non si sviluppa in ogni forte bevitore che assume alcolici per molti anni. Ciò significa che sono coinvolti altri fattori.

Il consumo di alcol può anche aumentare il rischio di epatopatia alcol-correlata. Il NIAAA definisce il consumo smodato di alcol come un tipo di consumo di alcol che porta i livelli della concentrazione di alcol nel sangue a 0,08 g/dl, cosa che in genere si verifica dopo 4 bevande nelle donne e dopo 5 bevande negli uomini, in circa 2 ore (vedere NIAAA: Drinking Levels Defined [NIAAA: Definizione dei livelli di consumo di alcol]). Con una bevanda si intendono 350 ml di birra al 5%, 150 ml di vino o 44 ml di superalcolici.