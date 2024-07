Fluidi per via endovenosa

Alleviamento del dolore

Misure per aiutare la nutrizione

Talvolta endoscopia o trattamento chirurgico

Il trattamento della pancreatite acuta lieve prevede di solito un breve ricovero ospedaliero con somministrazione di fluidi in vena (per via endovenosa), di analgesici per alleviare il dolore e digiuno per far riposare il pancreas. Di solito, subito dopo il ricovero, in assenza di nausea, vomito o dolore grave si avvia una dieta a basso contenuto di grassi e a consistenza molle.

I pazienti con pancreatite acuta moderatamente grave devono essere ricoverati per periodi più prolungati e ricevono fluidi per via endovenosa. Se si riescono a tollerare, cibi e bevande possono essere assunti durante la convalescenza. In caso contrario si provvederà all’alimentazione mediante un tubicino inserito nello stomaco o nell’intestino attraverso il naso (nutrizione con sondino nasogastrico o nutrizione enterale). I sintomi come dolore e nausea sono controllati mediante farmaci somministrati per via endovenosa. In presenza di segni di infezione, possono essere prescritti antibiotici.

I pazienti affetti da pancreatite acuta grave sono ricoverati in un’unità di terapia intensiva, dove si possono monitorare costantemente i parametri vitali (polso, pressione sanguigna e frequenza respiratoria) e la produzione di urina. Si eseguono ripetutamente prelievi di sangue per monitorare i vari componenti ematici tra cui ematocrito, livelli di zucchero (glucosio), livelli elettrolitici, conta leucocitaria e livelli di azoto ureico nel sangue. Si può inserire un tubicino nello stomaco attraverso il naso (sondino nasogastrico) per eliminare liquido e aria, specialmente se nausea e vomito persistono e se è presente ileo.

Se possibile, ai pazienti con pancreatite acuta grave viene somministrata nutrizione tramite sondino nasogastrico. Se l'alimentazione con sondino non è possibile, si può utilizzare un catetere endovenoso inserito in una vena di grosso calibro (alimentazione per via endovenosa).

Nei pazienti che evidenziano calo della pressione sanguigna oppure un collasso, il volume ematico viene mantenuto con attenzione grazie alla somministrazione per via endovenosa di liquidi e farmaci, e la funzione cardiaca è tenuta sotto stretta osservazione. Alcuni pazienti necessitano di ossigenoterapia e quelli nelle condizioni più gravi di un ventilatore (un macchinario che aiuta a far entrare e uscire l’aria dai polmoni).

Quando la pancreatite acuta è causata dalla presenza di calcoli biliari, i trattamenti dipendono dalla gravità. Sebbene più dell’80% dei soggetti con pancreatite da calcoli biliari elimini i calcoli spontaneamente, se il paziente non migliora perché non riesce a eliminare il calcolo, di solito è necessario intervenire con una colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE) con rimozione del calcolo. Durante il ricovero ospedaliero, i medici solitamente asportano la cistifellea.

Le pseudocisti cresciute rapidamente o causa di dolore o altri sintomi di solito vengono drenate. A seconda della sede e di altri fattori, una pseudocisti può essere drenata inserendo al suo interno un tubo di drenaggio (catetere). Il catetere può essere inserito mediante un endoscopio o direttamente nella pseudocisti attraverso la cute. Il catetere consente il drenaggio della pseudocisti per diverse settimane. Raramente per drenare una pseudocisti si ricorre al trattamento chirurgico.

Le infezioni o la pancreatite necrotizzante vengono trattate con antibiotici e può essere necessaria l’asportazione endoscopica o chirurgica del tessuto infetto e necrotico.