Ipotensione arteriosa

I barorecettori sono cellule specializzate localizzate all’interno delle arterie che agiscono da sensori della pressione arteriosa. I recettori nelle grandi arterie del collo e del torace sono particolarmente importanti. Quando i barorecettori rilevano una variazione della pressione arteriosa, scatenano l’organismo a reagire per mantenere costante la pressione arteriosa (vedere anche Il controllo della pressione arteriosa da parte dell’organismo). I nervi trasmettono i segnali provenienti dai sensori e dal cervello a

Il cuore, che riceve il segnale di variare la frequenza e la forza dei battiti cardiaci (variando di conseguenza la quantità di sangue pompata). Questa è una delle prime modifiche, e corregge rapidamente l’ipotensione.

Le arteriole, che ricevono il segnale di restringersi o dilatarsi (cambiando pertanto la resistenza dei vasi sanguigni).

Le vene, che ricevono il segnale di restringersi o dilatarsi (cambiando di conseguenza la capacità di trattenere sangue).

I reni, che ricevono il segnale di modificare la quantità di fluido escreto (variando pertanto il volume di sangue nei vasi sanguigni) e di variare la quantità di ormoni prodotti (segnalando così alle arteriole di costringersi o dilatarsi per cambiare il volume di sangue). Questo cambiamento richiede diverso tempo per produrre risultati e, pertanto, rappresenta il meccanismo più lento per il controllo della pressione arteriosa da parte dell’organismo (vedere anche Regolazione della pressione arteriosa).

Per esempio, quando un soggetto sanguina, il volume ematico e, pertanto, la pressione arteriosa subiscono una riduzione. In tali casi, i sensori attivano vari processi per prevenire un eccessivo calo della pressione arteriosa:

La frequenza cardiaca aumenta e il cuore batte con maggiore potenza ad ogni contrazione, aumentando la quantità di sangue pompato

Le vene si restringono, riducendo la propria capacità di trattenere il sangue in parti meno importanti dell’organismo

Le arteriole si restringono, aumentando la propria resistenza al flusso ematico

Se il sanguinamento si arresta, i liquidi si spostano all’interno dei vasi dalla parte restante dell’organismo, per iniziare a ripristinare la volemia (volume totale del sangue dell’organismo) e, quindi, la pressione arteriosa. I reni diminuiscono la produzione di urina. Pertanto l’organismo viene aiutato a trattenere una maggiore quota di sangue per il ritorno venoso. Infine, il midollo osseo e la milza producono nuove cellule ematiche fino al completo ripristino del volume ematico.

Tuttavia, vi sono dei limiti ai modi con cui l’organismo monitora e controlla la pressione arteriosa. Per esempio, in caso di emorragia grave, l’organismo non è in grado di compensare in maniera sufficientemente rapida, la pressione diminuisce e gli organi potrebbero mostrare i primi segni di disfunzione (shock).

Inoltre, con l’avanzare dell’età, l’organismo risponde più lentamente alle variazioni della pressione arteriosa.