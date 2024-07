I farmaci antipsicotici sono divisi in due gruppi:

Antipsicotici di prima generazione (convenzionali, meno recenti)

Antipsicotici di seconda generazione (più recenti)

Attualmente, circa il 95% degli antipsicotici prescritti negli Stati Uniti sono quelli di seconda generazione. I medici ritenevano che gli antipsicotici di seconda generazione fossero in qualche modo più efficaci, ma recenti evidenze sollevano dubbi al riguardo. Possono avere meno probabilità di produrre alcuni degli effetti avversi più gravi dei farmaci di prima generazione.

I farmaci di seconda generazione possono ridurre i sintomi positivi (come le allucinazioni), i sintomi negativi (come la mancanza di emozioni) e il deficit cognitivo (quali la ridotta funzione mentale e il disturbo dell’attenzione). Tuttavia, i medici non hanno certezza del fatto che possano alleviare i sintomi a un livello superiore rispetto ai vecchi farmaci antipsicotici, o che il soggetto sia più incline ad assumerli perché hanno meno effetti collaterali.

La clozapina, il primo dei farmaci antipsicotici di seconda generazione, è efficace nel 50% dei soggetti che non risponde ad altri farmaci antipsicotici. Tuttavia, la clozapina può avere gravi effetti collaterali, come le crisi convulsive o una soppressione potenzialmente fatale dell’attività del midollo osseo (tra cui, la produzione dei globuli bianchi [leucociti]). Pertanto, si ricorre ad essa solo per le persone che non hanno risposto ad altri farmaci antipsicotici. Negli Stati Uniti, i soggetti che assumono clozapina devono eseguire una conta leucocitaria settimanalmente, almeno per i primi 6 mesi di trattamento, in modo da sospendere la clozapina al primo cenno di riduzione del numero dei globuli bianchi.

Alcuni degli antipsicotici convenzionali e di seconda generazione sono disponibili in forma di preparazioni iniettabili a lunga durata d’azione, che devono essere somministrati con cadenza mensile o bimestrale. Questi preparati sono utili per molti soggetti, compresi quelli che non sono in grado di assumere farmaci orali ogni giorno.

Sono attualmente in studio, e potrebbero diventare disponibili, antipsicotici con nuovi meccanismi d’azione.