Panoramica sulla cardiomiopatia

Il termine cardiomiopatia si riferisce a una progressiva insufficienza strutturale e funzionale delle pareti muscolari cardiache.

Esistono tre tipi principali di cardiomiopatia:

Cardiomiopatia dilatativa, nella quale i ventricoli (le due camere inferiori del cuore) si allargano (dilatano)

Cardiomiopatia ipertrofica, nella quale le pareti dei ventricoli si ispessiscono e si irrigidiscono

Cardiomiopatia restrittiva, nella quale le pareti dei ventricoli si irrigidiscono, ma non necessariamente si ispessiscono

I principali tipi di cardiomiopatia possono sovrapporsi, cioè i pazienti possono presentare le caratteristiche di più tipi.

Il termine cardiomiopatia è usato solo quando un disturbo colpisce direttamente il muscolo cardiaco. Altri disturbi cardiaci come la coronaropatia e le valvulopatie, nonché l’ipertensione, possono alla fine provocare una dilatazione o un ispessimento dei ventricoli.

Tipi di cardiomiopatia

La cardiomiopatia può essere causata da molti disturbi o non presentare alcuna causa identificabile.

Le cardiomiopatie spesso determinano un pompaggio inadeguato del sangue da parte del cuore, che può provocare sintomi di insufficienza cardiaca compresi respiro affannoso e affaticamento. Alcune cardiomiopatie possono inoltre dare luogo a dolore toracico, svenimento, aritmie o morte improvvisa.

Per la diagnosi di cardiomiopatia, i medici chiedono se il soggetto ha un’anamnesi familiare del disturbo e quindi eseguono esami del sangue, elettrocardiogramma, radiografia del torace, ecocardiogramma, diagnostica per immagini cardiaca con radionuclidi e (talvolta) risonanza magnetica per immagini del cuore. In alcuni soggetti i medici prelevano un campione di tessuto della parete interna del cuore per esaminarlo al microscopio (biopsia endomiocardica). Altri esami vengono eseguiti a seconda della necessità per determinare la causa.

Il trattamento dipende dal tipo specifico e dalla causa della cardiomiopatia.