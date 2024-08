Calo del desiderio maschile

La diminuzione della libido è una riduzione del desiderio sessuale.

Le cause possibili includono fattori psicologici (come la depressione, l’ansia o i problemi di relazione), i farmaci e i bassi livelli ematici di testosterone.

In base alla causa, i medici potrebbero suggerire la psicoterapia, prescrivere un farmaco diverso o consigliare una terapia integrativa di testosterone.

(Vedere anche Panoramica sulla disfunzione sessuale negli uomini).

L’impulso sessuale (libido) varia notevolmente da un uomo all’altro e può diminuire temporaneamente a causa di condizioni come stanchezza o ansia. Tende anche a ridursi gradualmente con l’avanzare dell’età. Una libido persistentemente bassa può causare stress nelle coppie.

A volte, una libido bassa per tutta la vita può derivare da esperienze sessuali traumatiche nell’infanzia oppure dalla volontaria soppressione dei pensieri sessuali. In genere, tuttavia, una libido ridotta si presenta dopo anni di normale desiderio sessuale. Fattori psicologici, come depressione, ansia e problemi di relazione, ne sono spesso la causa. La malattia renale cronica può ridurre la libido. Alcuni farmaci (come quelli usati per curare la depressione, l’ansia o il tumore della prostata avanzato) possono diminuire i livelli ematici di testosterone, riducendo anche la libido.

Quando la libido è ridotta, gli uomini hanno meno pensieri, fantasie e interessi sessuali e svolgono l’attività sessuale meno frequentemente. Persino la stimolazione erotica, attraverso la vista, le parole o il tatto, può non riuscire a suscitare interesse. Gli uomini con la libido bassa spesso conservano la funzione sessuale e, a volte, potrebbero continuare a svolgere l’attività sessuale per soddisfare il proprio partner.

Le analisi del sangue possono misurare il livello di testosterone nel sangue. La diagnosi di testosterone ridotto (disturbo chiamato ipogonadismo) si basa sia sulla descrizione dei sintomi da parte del soggetto sia sui bassi livelli di testosterone nel sangue.