Una forma di carenza di niacina è causata dalla carenza di niacina e triptofano (un aminoacido). Questa forma causa una patologia chiamata pellagra che colpisce la pelle, il tratto digerente e il cervello. La pellagra si sviluppa solo se la dieta è carente di niacina e di triptofano, in quanto l’organismo è in grado di convertire il triptofano in niacina. I soggetti che vivono in zone in cui il mais (granturco) rappresenta l’alimento principale della dieta sono a rischio di sviluppare pellagra, perché il granturco contiene una bassa quantità di niacina e di triptofano. Inoltre, la niacina contenuta nel mais non viene assorbita dall’intestino a meno che il granturco non venga trattato con alcali (come quando vengono preparate le “tortillas”). La pellagra può essere una malattia stagionale, che compare ogni primavera e dura tutta l’estate, quando la dieta è costituita soprattutto da prodotti del granturco.

La pellagra si sviluppa anche nei soggetti che presentano:

La malattia di Hartnup, una rara malattia ereditaria nella quale l’assorbimento del triptofano è compromesso

La sindrome carcinoide, una rara malattia nella quale il triptofano non viene convertito in niacina

Le seguenti condizioni possono causare la carenza di niacina: