Uso di sostanze negli adolescenti

L’uso di alcol è comune ed è la sostanza più diffusa fra gli adolescenti. L’indagine Monitoraggio del futuro sull’uso di sostanze stupefacenti (Monitoring the Future Survey on Drug Use) è uno studio a lungo termine sull’uso di sostanze condotto dal National Institute on Drug Abuse statunitense. Questa indagine ha riportato che, nel 2021, negli Stati Uniti il 54% dei maturandi aveva provato l’alcol e il 26% aveva consumato alcol nell’ultimo mese ed era considerato un consumatore abituale. Circa il 39% dei maturandi ha affermato di essersi ubriacato. Anche l’uso pesante di alcol è comune e quasi il 90% della quantità totale di alcol consumata dagli adolescenti è stata bevuta in occasione di “binge drinking” (ubriacature). Si definisce ubriacatura un consumo di alcol che aumenta il livello di alcol nel sangue a 80 milligrammi per decilitro (17,37 millimoli per litro). Il numero di bevande per un’ubriacatura dipende dall’età e dal sesso e può anche essere di sole 3 bevande in 2 ore per le ragazze adolescenti più giovani. Tuttavia, poiché gli adolescenti spesso assumono alcolici direttamente dalla bottiglia o se li versano da soli, una porzione per loro può essere più abbondante rispetto a una porzione “standard” per gli adulti. Le ubriacature espongono gli adolescenti al rischio di incidenti, lesioni, rapporti sessuali non protetti o non voluti, e altre situazioni spiacevoli. Per questi motivi, è necessario dissuaderli dal bere.

La società e i media ritraggono il consumo di alcol come accettabile, alla moda o anche come un meccanismo sano per gestire stress, tristezza o problemi mentali. Nonostante queste influenze esterne, i genitori possono assumere un atteggiamento diverso, volto a comunicare ai propri figli le aspettative riguardo al consumo di alcol, ponendo dei limiti coerenti ed esercitando delle forme di controllo. Per contro, gli adolescenti nelle cui famiglie si abusa di alcol possono pensare che questo comportamento sia accettabile. Alcuni adolescenti iniziano ad assumere alcol fino a sviluppare un disturbo da uso di alcol. I fattori di rischio includono la predisposizione genetica e il consumo di alcol dalla giovane età. Gli adolescenti che hanno in famiglia una persona con problemi di alcolismo devono essere consapevoli di essere più a rischio.