La psicosi di Korsakoff è una complicanza della carenza di tiamina a lungo termine e causa una perdita di memoria relativa a eventi recenti, confusione e modifiche comportamentali.

Viene spesso diagnosticata insieme all’encefalopatia di Wernicke.

(Vedere anche Uso e abuso di sostanze stupefacenti).

La psicosi di Korsakoff si manifesta nell’80% dei soggetti con encefalopatia di Wernicke non trattata, ovvero una malattia del cervello causata da un tipo di carenza vitaminica che si verifica nei soggetti che consumano grandi quantità di alcol per un lungo periodo. La psicosi di Korsakoff viene talvolta causata da un grave attacco di delirium tremens, una forma di astinenza da alcol, a prescindere dal fatto che in precedenza sia avvenuto un tipico attacco di encefalopatia di Wernicke. Altre cause sono traumi cranici, ictus, emorragia cerebrale e alcuni tumori cerebrali (raramente).

Sintomi della psicosi di Korsakoff I soggetti con psicosi di Korsakoff perdono i ricordi di eventi recenti. La memoria relativa a eventi remoti è meno colpita. La memoria può essere così scarsa che spesso i soggetti si inventano delle storie, a volte molto convincenti, per cercare di celare l’incapacità di ricordare (la cosiddetta confabulazione). Perdono completamente la cognizione del tempo. I soggetti colpiti possono apparire confusi e apatici e possono non rispondere agli eventi, rimanendone persino spaventati. I soggetti presentano inoltre tutti i sintomi dell’encefalopatia di Wernicke, tra cui atassia profonda (andatura a gambe larghe molto insicura) e difficoltà di controllo dei movimenti oculari.

Diagnosi di psicosi di Korsakoff Anamnesi di una condizione che causa notoriamente la psicosi di Korsakoff, come ad esempio un disturbo da uso di alcol cronico grave In coloro che presentano condizioni che possono causare la psicosi di Korsakoff, come un disturbo da uso di alcol cronico grave, i medici basano la diagnosi di psicosi di Korsakoff sui sintomi, soprattutto la confabulazione. I medici devono escludere altre cause dei sintomi, come ad esempio un’infezione.

Trattamento della psicosi di Korsakoff Tiamina

Fluidi Il trattamento della psicosi di Korsakoff prevede la somministrazione della vitamina tiamina e idratazione. Purtroppo, nonostante il trattamento, la reversibilità dei sintomi è scarsa ed è improbabile una ripresa del soggetto.