Crescita fisica nei lattanti e nei bambini

Per crescita fisica si intende un aumento delle dimensioni corporee (lunghezza o altezza e peso) e delle dimensioni degli organi. Dalla nascita a 1-2 anni di età, la crescita dei bambini è rapida. Dopo questa rapida crescita del neonato e del bambino nei primi anni di vita, la crescita rallenta fino allo scatto di crescita puberale. Con il rallentamento della crescita, i bambini necessitano di una quantità inferiore di calorie e i genitori possono notare una riduzione dell’appetito. I bambini di due anni possono avere abitudini alimentari molto incostanti, che talvolta generano ansie nei genitori. Alcuni bambini, pur non ingerendo praticamente alcun alimento continuano a crescere e ad aumentare di peso. Effettivamente, un giorno mangiano poco e magari compensano mangiando di più il giorno dopo.

Durante l’età prescolare e scolare, la crescita in peso e altezza è stazionaria. I bambini tendono a crescere in maniera simile ogni anno, fino a quando non si verifica il successivo ingente scatto di crescita nella prima adolescenza.

I diversi organi crescono in misura diversa. Ad esempio, il sistema riproduttivo ha un breve scatto di crescita subito dopo la nascita, quindi si modifica lievemente fino a poco prima della maturazione sessuale (pubertà). Al contrario, il cervello cresce quasi esclusivamente nei primi anni di vita. I reni funzionano come nell’adulto dal primo anno di vita in poi.

I bambini che iniziano a camminare hanno un’andatura tipica, con l’addome sporgente e la schiena incurvata. Sembrano anche leggermente piegati sulle ginocchia. Verso i 3 anni, il tono muscolare aumenta e la percentuale di grasso corporeo diminuisce, pertanto il corpo inizia ad assumere un aspetto longilineo e più muscoloso. A questa età, la maggior parte dei bambini ha raggiunto il controllo dell’evacuazione e della minzione.

Il medico riporta la crescita del bambino in rapporto agli altri bambini della stessa età e monitora l’aumento di peso in relazione a quello della statura. Dalla nascita fino ai 2 anni di età, il medico registra i parametri della crescita mediante tabelle di crescita standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Dopo i 2 anni i medici registrano i parametri della crescita utilizzando tabelle di crescita dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

(Vedere anche Controllo della salute nel bambino sano e Ritardo nella crescita.)

Lunghezza e altezza La lunghezza viene misurata nei lattanti. L’altezza viene misurata nei bambini in grado di stare in piedi. I neonati vengono messi supini su un dispositivo idoneo, come un tavolo di misurazione (chiamato statimetro neonatale) e i bambini in grado di stare in piedi vengono misurati con uno statimetro verticale o altimetro. In generale la lunghezza dei bambini nati a termine aumenta di circa il 30% entro i 5 mesi e di oltre il 50% entro i 12 mesi. I bambini crescono solitamente di circa 25 cm nel primo anno, mentre l’altezza a 5 anni è circa il doppio della lunghezza alla nascita. La maggior parte dei ragazzi raggiunge la metà dell’altezza da adulto entro i 2 anni di età. La maggior parte delle ragazze raggiunge la metà dell’altezza da adulta all’età di 19 mesi. (Vedere anche le tabelle di crescita per i bambini dalla nascita ai 2 anni di età dell’OMS e le tabelle di crescita per i bambini e gli adolescenti di età compresa tra i 2 e i 20 anni dei CDC.)

Peso Un neonato a termine normalmente perde il 5-8% del peso alla nascita nei primi giorni di vita, ma lo riacquista entro la fine delle prime 2 settimane. Dopo questo periodo, i neonati acquistano solitamente 30 grammi al giorno per i primi due mesi e 0,5 kg al mese in seguito. Ciò, generalmente, fa raddoppiare il peso della nascita a 5 mesi e lo triplica entro 1 anno. Dagli anni ’80, sempre più bambini negli Stati Uniti sono obesi (eccesso di peso corporeo) e il numero di bambini e adolescenti obesi rimane attualmente alto. Alcuni bambini possono diventare obesi in età precoce. Per definire il sovrappeso e l’obesità si utilizza l’indice di massa corporea (IMC), I CDC hanno pubblicato tabelle di crescita estese con IMC per l’età per i ragazzi e le ragazze con un IMC molto elevato. (Vedere anche le tabelle di crescita per i bambini dalla nascita ai 2 anni di età dell’OMS e le tabelle di crescita per i bambini e gli adolescenti di età compresa tra i 2 e i 20 anni dei CDC.)

Circonferenza cranica La circonferenza cranica è la misurazione del punto più largo della testa del bambino. Il medico posiziona il metro sopra le sopracciglia e le orecchie e attorno alla nuca. La misurazione è importante perché le dimensioni della testa riflettono le dimensioni del cervello, consentendo ai medici di sapere se il cervello sta crescendo in maniera normale. La circonferenza cranica viene misurata regolarmente fino ai 3 anni di età. Alla nascita il cervello è pari al 25% delle dimensioni future nell’adulto e la circonferenza cranica è pari a circa 35 centimetri. Entro 1 anno, il cervello è pari al 75% di quello adulto. Entro i 3 anni il cervello è pari all’80% di quello adulto. Entro i 7 anni il cervello è pari al 90% di quello adulto.

Denti I tempi di eruzione dei denti sono variabili, in gran parte per questioni ereditarie. Tuttavia, l’eruzione può essere ritardata anche da disturbi quali rachitismo, ipopituitarismo, ipotiroidismo o sindrome di Down. Gli incisivi centrali inferiori compaiono all’età di 5-9 mesi. Gli incisivi centrali superiori iniziano a comparire a 8-12 mesi. In media, entro i 12 mesi i bambini hanno 6 denti, 12 denti entro i 18 mesi, 16 entro i 2 anni e tutti i 20 denti da latte (decidui) entro i 2 anni e mezzo. I denti da latte sono sostituiti dai denti permanenti (adulti) tra i 5 e i 13 anni. I denti permanenti tendono a spuntare prima nelle femmine. I sintomi causati dall’eruzione dei denti (come sbavamento e irritabilità) sono definiti dentizione. Tabella Tempi di eruzione dei denti Tabella