I tipi specifici di gastrite sono dovuti a molti fattori, fra cui infezioni, stress a causa di grave malattia, lesioni, alcuni farmaci (come l’aspirina e altri farmaci antinfiammatori non steroidei [FANS]), alcol e disturbi del sistema immunitario.

La gastrite erosiva è comunemente causata da alcol, stress a causa di malattia grave e irritanti come i farmaci, specialmente aspirina e altri FANS. Le cause meno comuni includono morbo di Crohn, radiazioni, infezioni batteriche e virali (come da citomegalovirus), ingestione di sostanze corrosive e lesioni dirette (come l'inserimento di una sonda nasogastrica). In alcuni soggetti, perfino l’assunzione quotidiana di aspirina per bambini può danneggiare la mucosa gastrica.

La gastrite non erosiva è solitamente causata da un’infezione da Helicobacter pylori.

La gastrite infettiva non causata da Helicobacter pylori è rara.

Una gastrite virale o micotica può svilupparsi nei soggetti affetti da malattie prolungate o con un sistema immunitario compromesso, come chi soffre di AIDS o cancro o chi assume farmaci immunosoppressori.

La gastrite acuta da stress, una forma di gastrite erosiva, è causata da una patologia o da una lesione improvvisa. La sede della lesione può essere diversa dallo stomaco. Ad esempio, cause tipiche sono le ustioni cutanee estese, le lesioni craniche e le lesioni che si accompagnano a emorragie gravi. Non è noto il motivo preciso per cui una malattia grave possa causare la gastrite, tuttavia, può essere in relazione al ridotto flusso sanguigno allo stomaco, all’aumento della quantità di acido nello stomaco e/o all’alterazione della capacità di autoprotezione e rinnovamento della mucosa gastrica.

Gastrite acuta Nascondi dettagli I puntini rossi sono le aree infiammate della mucosa gastrica causate dall’infezione da Helicobacter pylori. Immagine fornita dal Dott. David M. Martin.

La gastrite da radiazioni può comparire in caso di radioterapia somministrata alla parte inferiore sinistra del torace o alla parte superiore dell’addome, dove può irritare la mucosa gastrica.

La gastrite post-gastrectomia compare nei soggetti sottoposti a resezione chirurgica parziale dello stomaco (tecnica detta gastrectomia parziale). Di solito, l’infiammazione compare dove il tessuto è stato suturato. Si pensa che tale forma sia dovuta al fatto che la chirurgia diminuisce l’apporto di sangue alla mucosa gastrica o espone la mucosa a un’eccessiva quantità di bile (liquido digestivo di colore giallo-verdastro prodotto dal fegato).

La gastrite atrofica causa l’assottigliamento (atrofia) della mucosa gastrica con scomparsa parziale o completa delle cellule secernenti acido ed enzimi. Può svilupparsi quando gli anticorpi attaccano la mucosa stessa (condizione che prende il nome di gastrite atrofica metaplastica autoimmune). La gastrite atrofica può inoltre manifestarsi in soggetti con infezione cronica da batteri H. pylori. Tende inoltre a colpire i soggetti sottoposti a resezione parziale dello stomaco.

La gastrite eosinofila può essere causata da una reazione allergica a un’infestazione da ascaridi, ma di solito la causa è ignota. In questo tipo di gastrite sono presenti depositi di eosinofili (tipo di globuli bianchi) nella parete gastrica.

La malattia di Ménétrier, un disturbo raro di origine sconosciuta, è una forma di gastrite in cui la parete gastrica è ispessita e coperta da pliche ipertrofiche e cisti piene di liquido. Tale patologia può essere dovuta a un’alterazione immunologica ed è stata associata anche all’infezione da Helicobacter pylori.