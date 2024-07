Il dolore pelvico nelle donne

Sono eseguite normalmente le seguenti analisi:

Analisi delle urine

Test di gravidanza per le donne in età fertile

L’analisi delle urine è un semplice e rapido esame che rappresenta il primo passo per controllare molte cause comuni dei disturbi pelvici, come un’infezione della vescica o la maggior parte dei calcoli renali. Generalmente viene effettuata un’urinocoltura se se si sospetta un’infezione delle vie urinarie.

Viene effettuato un test di gravidanza se la donna è in età riproduttiva. Di solito si esegue prima un test di gravidanza sulle urine. Se è possibile una gravidanza precocissima e il test delle urine è negativo, si esegue un esame del sangue per la gravidanza. In caso di gravidanza inferiore alle 5 settimane, l’esame del sangue è più preciso di quello delle urine.

Se una donna è incinta e lamenta dolore o sanguinamento vaginale, si esegue un’ecografia per escludere una gravidanza ectopica. Per questo esame il medico utilizza un dispositivo a ultrasuoni manuale che viene posizionato sull’addome o all’interno della vagina. L’ecografia della pelvi viene eseguita per molti motivi. Di solito, se i medici sospettano che la causa dei sintomi possa essere un disturbo ginecologico e se i sintomi sono insorti improvvisamente, sono ricorrenti o gravi.

Se i risultati dell’ecografia non sono chiari, si procede ad altri test, come analisi del sangue o la laparoscopia, per escludere una gravidanza ectopica. Con le analisi del sangue i medici misurano i livelli di un ormone prodotto dalla placenta chiamato gonadotropina corionica umana (hCG). Se i livelli di hCG sono bassi, potrebbe essere prematuro individuare la gravidanza mediante l’ecografia. Se i livelli sono alti e l’ecografia non individua la gravidanza, è possibile che questa sia ectopica. Per la laparoscopia i medici praticano una piccola incisione immediatamente sotto l’ombelico e inseriscono una sonda a fibre ottiche (laparoscopio), per ricercare direttamente una gravidanza ectopica o altre cause del dolore pelvico.

Gli esami dipendono dal tipo di disturbo sospettato, Essi possono includere