Il medico chiede innanzitutto alla donna di descrivere i sintomi e l’anamnesi medica, Esegue quindi un esame obiettivo. Le informazioni ottenute dall’anamnesi e dall’esame obiettivo spesso suggeriscono una causa e gli altri esami eventualmente necessari (vedere la tabella Alcune cause di sanguinamento vaginale nelle donne non in gravidanza).

Il medico si informa sui seguenti aspetti del sanguinamento:

Inizio: quando è cominciato il sanguinamento e qualsiasi possibile causa nota

Andamento: intermittente o costante; quando si verifica in relazione ai cicli mestruali e all’attività sessuale

Durata: quanto dura il sanguinamento

Entità: spotting, sanguinamento lieve, normale flusso mestruale o più abbondante; 1 assorbente o tampone ogni 1-2 ore, il passaggio di coaguli di sangue e/o una sensazione di svenimento suggeriscono un sanguinamento abbondante

Correlazione con altri sintomi: presenza di dolore o sensazione di pressione alla pelvi o all’addome, febbre o sintomi urinari o intestinali

Inoltre chiede l’anamnesi delle mestruazioni:

a che età ha avuto la prima mestruazione

la loro durata

quanto abbondante è il flusso

qual è l’intervallo fra due cicli

se sono regolari

Il medico si informa in merito a eventuali episodi di sanguinamento anomalo, disturbi che possono causare sanguinamento (per esempio, un recente aborto) e all’uso di farmaci, compresi pillola anticoncezionale, altri ormoni o altri farmaci che possono provocare eccessivo sanguinamento (come gli anticoagulanti e i farmaci antinfiammatori non steroidei [FANS]). Il medico si informa anche sull’anamnesi sessuale, compresa la possibile storia di violenza sessuale o domestica e su eventuali altri sintomi, come stordimento, dolore addominale e sanguinamento eccessivo dopo il lavaggio dei denti o un piccolo taglio.

L’esame obiettivo include un esame pelvico. Durante l’esame, il medico può identificare disturbi della cervice, dell’utero, della vagina, della vulva o dell’uretra in donne di tutte le età.

Se non è presente sangue nella vagina, può essere condotto un esame rettale per stabilire se il sanguinamento provenga dal tratto digerente.