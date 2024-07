Le ernie della parete addominale (chiamate anche ernie ventrali) si suddividono in

Ernie ombelicali

Ernie epigastriche

Ernie incisionali

Le ernie ombelicali si formano nella zona circostante l’ombelico. Molti neonati presentano una piccola ernia di questo tipo, poiché l’apertura per i vasi del cordone ombelicale non si è chiusa completamente. In età prescolare, in alcuni casi, l’ernia ombelicale si tiene monitorata per verificare se si chiude spontaneamente.

Ernia ombelicale Nascondi dettagli L’immagine mostra un’ernia ombelicale in un neonato. DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Alcuni adulti presentano ernia ombelicale per una condizione di obesità, gravidanza o eccesso di fluido nell’addome (ascite).

Le ernie epigastriche si formano attraverso piccoli difetti naturali nella parete addominale mediana o superiore (sopra l’ombelico).

Le ernie incisionali talvolta si formano attraverso un’incisione chirurgica praticata nella parete addominale. Questo tipo di ernia può svilupparsi molti anni dopo l’intervento chirurgico.