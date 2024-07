Valutazione di un medico basata su determinati criteri diagnostici

Ecografia o altro esame di diagnostica per immagini

Talvolta, laparoscopia

Si sospetta la sindrome da congestione pelvica quando una donna riferisce dolore pelvico in assenza di infiammazione o altre anomalie all’esame pelvico. Per una diagnosi di sindrome da congestione pelvica il dolore deve essere presente da oltre 6 mesi e le ovaie devono essere sensibili quando vengono esaminate.

L’ecografia per controllare le varici pelviche può aiutare i medici a confermare la diagnosi della sindrome da congestione pelvica, anche se spesso può essere necessaria una conferma mediante esami di diagnostica per immagini. Gli esami possono includere venografia (radiografie delle vene registrate dopo l’iniezione di un agente di contrasto radiopaco in una vena dell’inguine), tomografia computerizzata (TC), risonanza magnetica per immagini (RMI) e venografia con risonanza magnetica.

Se il dolore è fastidioso e la causa non è stata identificata, può essere eseguita una laparoscopia, una procedura in cui i medici praticano una piccola incisione immediatamente sotto l’ombelico inserendovi una sonda a fibra ottica per esaminare in maniera diretta le strutture della pelvi.