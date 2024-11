Modifiche alla dieta

Riduzione dello stress ed esercizi per la muscolatura pelvica

Allenamento della vescica

Farmaci

Talvolta un intervento chirurgico, se gli altri trattamenti non sono efficaci

La medicina può trattare il 90% delle persone affette da cistite interstiziale, ma l’eradicazione completa dei sintomi è rara. I medici incoraggiano il soggetto a prendere coscienza di qualsiasi fattore che potrebbe scatenare un episodio di cistite interstiziale sintomatica.

Le modifiche della dieta sono il primo passo nel trattamento. È necessario evitare alimenti speziati e cibi ricchi di potassio, in quanto potrebbero irritare ulteriormente la vescica. Sarebbe opportuno evitare anche tabacco e alcolici.

Possono essere utili la riduzione dello stress ed esercizi per la muscolatura pelvica (ad esempio gli esercizi di Kegel), assieme al biofeedback.

Viene inoltre consigliato ai pazienti di modificare le loro abitudini urinarie. L’allenamento della vescica è una tecnica per cui la persona è tenuta a seguire un programma fisso di minzione durante la veglia. Il medico collabora con il paziente per la creazione di un programma in cui sia prevista una minzione ogni 2-3 ore ed eliminando l’urgenza di urinare durante i restanti orari (ad esempio con il rilassamento e la respirazione profonda). Man mano che il paziente progredisce nella capacità di eliminare l’urgenza di urinare, l’intervallo si allunga gradualmente.

Sono spesso necessari farmaci. Potrebbe essere necessario assumere analgesici per alleviare il dolore. Anche gli antidepressivi potrebbero ridurre il dolore e contribuire al rilassamento della vescica, mentre gli antistaminici potrebbero ridurre l’urgenza urinaria. Il pentosan può essere somministrato per bocca per aiutare a ristrutturare il rivestimento interno della vescica. Se il pentosan per via orale non è efficace, il medico può usare un catetere per infondere una soluzione di pentosan direttamente in vescica. Una soluzione di dimetilsolfuro può essere instillata in vescica. Il soggetto trattiene la soluzione nella vescica per 15 minuti, quindi urina per rimuovere la soluzione. Queste soluzioni possono alleviare il dolore e l’urgenza per qualche tempo, ma di norma questi trattamenti devono essere ripetuti.

Talvolta è possibile alleviare il dolore e l’urgenza stimolando i nervi che partono dal midollo spinale (chiamati radici nervose), che controllano la vescica. Un’altra opzione possibile è la dilatazione della vescica con liquidi o gas. Il trattamento, chiamato idrodistensione della vescica, può alleviare i sintomi.

Spesso è possibile combinare i trattamenti per aumentare il sollievo. Se, tuttavia, i trattamenti combinati non sono efficaci, è possibile tentare con la chirurgia.