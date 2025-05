Il medico si informa sul dolore ed esegue un esame obiettivo. Potrebbero anche essere condotti degli esami:

In caso di dolore molto intenso o duraturo e altri esami non rivelano la causa, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico chiamato laparoscopia. L’esame avviene in anestesia generale. Il medico esegue quindi un’incisione appena sotto l’ombelico e inserisce una sonda di visualizzazione per cercare il problema.