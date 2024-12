Se il dolore è fastidioso, possono essere utili i FANS, come ibuprofene, naprossene o acido mefenamico. La cura con i FANS deve iniziare 24-48 ore prima dell’inizio della mestruazione e continuare per uno o due giorni dopo.

Se i FANS non sono efficaci, i medici possono raccomandare anche la pillola anticoncezionale contenente un progestinico (una forma sintetica dell’ormone femminile progesterone) e un estrogeno. La pillola impedisce alle ovaie di rilasciare l’ovulo (ovulazione). Le donne che non possono assumere estrogeni possono prendere la pillola anticoncezionale che contiene solo un progestinico.

Se i FANS o le pillole anticoncezionali non alleviano i sintomi, possono essere utilizzati altri trattamenti ormonali. Fra questi, progestinici (come levonorgestrel, etonogestrel, medrossiprogesterone o progesterone micronizzato, assunti per via orale), agonisti dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH; come leuprolide e nafarelin), antagonisti del GnRH (come elagolix), lo IUD che rilascia un progestinico e danazolo (un ormone maschile sintetico). Agonisti e antagonisti del GnRH aiutano ad alleviare i crampi mestruali dovuti a endometriosi. Il danazolo non viene utilizzato spesso, perché presenta molti effetti collaterali.