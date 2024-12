La malrotazione intestinale è un difetto congenito potenzialmente letale nel quale l’intestino non si sposta nella sede normale nell’addome durante lo sviluppo del feto.

La causa di questo difetto è sconosciuta.

I sintomi tipici in caso di ostruzione includono vomito, diarrea e dolore e gonfiore addominale.

La diagnosi si basa su diversi tipi di radiografia.

La malrotazione intestinale con un’ansa dell'intestino ritorta (volvolo) è un’emergenza che richiede trattamento chirurgico.

La malrotazione può provocare un blocco intestinale. Dato che l’intestino tenue non è ancorato come dovrebbe, può torcersi (volvolo), interrompendo l’afflusso di sangue all’intestino. Non è noto perché l’intestino non si sposti nella sede corretta nell’addome.

I neonati con malrotazione intestinale spesso presentano altri difetti congeniti. Sebbene sia tipica dei neonati, la malrotazione può verificarsi anche durante la prima infanzia o in età adulta. In alcuni soggetti viene scoperta casualmente in occasione di una valutazione per un altro problema.

(Vedere anche Panoramica sui difetti congeniti dell’apparato digerente.)

Sintomi della malrotazione intestinale I neonati con malrotazione intestinale possono sviluppare improvvisamente vomito, diarrea, dolore e gonfiore addominale causati dall’ostruzione, sintomi che possono anche essere intermittenti. Se l’apporto di sangue alla porzione intermedia dell’intestino è completamente bloccato da un volvolo, si sviluppa un dolore violento e improvviso con vomito. Può essere vomitata bile, una sostanza prodotta dal fegato, che rende il vomito verde. Infine, l’addome si gonfia.

Diagnosi di malrotazione intestinale Radiografie dell’addome

Radiografie con bario Se un neonato vomita bile, il medico esegue radiografie dell’addome per individuare il blocco. Si eseguono radiografie anche dopo aver iniettato bario nel retto del neonato (cosiddetto clistere baritato) o averglielo fatto ingerire (cosiddette serie gastrointestinali superiori o serie GI superiori). Nelle radiografie il bario appare bianco e delinea il tratto digerente, mostrando i contorni e la mucosa di esofago, stomaco, intestino tenue e colon. Le radiografie con bario possono aiutare i medici a stabilire se la parte inferiore dell’intestino è in una posizione anomala.