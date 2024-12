Prurito vaginale o secrezione vaginale

Il medico si informerà dapprima dei sintomi, in particolare se la donna ha qualsiasi sintomo di infezione, e dell’anamnesi.

In presenza di secrezione vaginale, i medici chiedono

Come si presenta e che odore ha

Quando si verifica in relazione ai cicli mestruali e ai rapporti sessuali

Se sono presenti altri sintomi (come prurito, sanguinamento o febbre)

Il medico chiede inoltre informazioni su altri sintomi, come dolore addominale o pelvico e dolore durante la minzione o i rapporti sessuali.

Altre domande riguardano l’uso di deodoranti intimi o altri prodotti che possono irritare la zona genitale, la presenza di altre condizioni in grado di aumentare il rischio di secrezioni vaginali (come assunzione frequente di antibiotici o il diabete). Il medico si informa anche sulla possibile esposizione a infezioni sessualmente trasmesse.

quindi procederà a un esame obiettivo incentrato sull’esame pelvico. Le informazioni ottenute dall’anamnesi e dall’esame obiettivo spesso suggeriscono una causa e gli altri esami eventualmente necessari (vedere la tabella Alcune cause di prurito o secrezione vaginale).

Se una donna ha una secrezione vaginale, salvo il caso in cui la causa sia evidente (come un oggetto estraneo o una reazione allergica), i medici usano un tampone di cotone per prelevare un campione di secrezione dalla vagina o dalla cervice. Lo esaminano al microscopio per individuare eventuali microrganismi che possono causare infezioni da lievito, vaginosi batteriche e vaginite da Trichomonas. Di solito inviano anche un campione al laboratorio per identificare infezioni come gonorrea e clamidia.

Talvolta, se si sospetta un’infezione diffusa, come la malattia infiammatoria pelvica, si esegue un emocromo completo e un esame di diagnostica per immagini pelvico.