Se il dolore deriva da traumi che determinano una pressione su un nervo, potrebbe essere necessario il trattamento chirurgico.

In alcuni tipi di dolore neuropatico cronico può essere utile l’elettrostimolazione (mediante elettrodi collocati sulla colonna vertebrale o su altre aree). Nella stimolazione elettrica nervosa transcutanea (TENS), si utilizza una leggera corrente elettrica applicata attraverso degli elettrodi posti sulla superficie cutanea. I dispositivi TENS sono disponibili senza prescrizione. Per questo trattamento, si posizionano elettrodi di stimolazione intorno all’area dolente.

La stimolazione dei nervi periferici comporta il posizionamento di aghi ultrasottili sotto la cute per stimolare un singolo nervo periferico. (I nervi periferici sono i nervi al di fuori del cervello e del midollo spinale.) Gli aghi sono collegati a un piccolo dispositivo (stimolatore) posizionato sulla superficie cutanea. Questo trattamento è particolarmente efficace per il dolore neuropatico ed è mirato all’area dolente in modo migliore rispetto alla TENS. Il posizionamento degli aghi sottocutanei è una procedura ambulatoriale minimamente invasiva, poiché richiede incisioni cutanee minime.

La stimolazione del midollo spinale può essere usata per alleviare il dolore neuropatico in persone con danni nervosi dopo un intervento chirurgico alla schiena o con sindrome da dolore regionale complesso. Questo trattamento prevede l’impianto di uno stimolatore midollare sotto pelle, di solito in un gluteo o nell’addome. In modo simile ai pacemaker cardiaci, questo strumento genera impulsi elettrici. Piccoli fili (cavi) del dispositivo vengono posizionati nello spazio circostante il midollo spinale (spazio epidurale). I cavi trasmettono impulsi al midollo spinale. Gli impulsi cambiano il modo in cui i segnali dolorosi vengono inviati al cervello, cambiando pertanto il modo in cui vengono percepiti i sintomi spiacevoli.

I blocchi nervosi sono utilizzati per interrompere una via nervosa che trasmette o amplifica i segnali del dolore. I blocchi nervosi possono essere utilizzati in persone con dolore grave e persistente non alleviato da farmaci. Si possono usare varie tecniche: