Visita medica

Talvolta, ecografia

I medici formulano la diagnosi di ernia inguinale sulla base dell’esame obiettivo. Mentre il paziente è in posizione eretta, il medico esamina l’inguine e gli chiede di tossire. Tossire aumenta la pressione nella cavità addominale. Se il paziente è affetto da ernia inguinale, tossire farà sì che l’ernia protruda in avanti, agevolando la valutazione del medico. Inoltre, negli uomini, il medico mette un dito su una piega sulla parte superiore dello scroto e spinge verso l’alto verso la cavità addominale per rilevare un’ernia.

In alcuni casi, per agevolare la diagnosi, il medico esegue un’ecografia.