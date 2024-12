Metodi contraccettivi ormonali

I contraccettivi orali, conosciuti comunemente come pillole anticoncezionali o semplicemente “la pillola”, contengono ormoni, una combinazione di estrogeno e un progestinico oppure solo un progestinico.

Le pillole combinate (pillole che contengono sia estrogeni sia progestinici) di solito vanno assunte una volta al giorno per 21-24 giorni, sospese per 4-7 giorni (durante i quali si verifica la mestruazione) e quindi nuovamente ricominciate. Di solito durante i giorni di sospensione delle pillole combinate vengono assunte pillole inerti (placebo), per mantenere l’abitudine di assumere una pillola ogni giorno. La pillole inerti possono contenere ferro e acido folico. Il ferro ha lo scopo di prevenire o curare un’eventuale carenza a causa della perdita mensile di sangue con le mestruazioni, mentre l’acido folico serve a sopperire l’eventuale deficit di questa vitamina in caso di gravidanza. La carenza di acido folico durante la gravidanza aumenta il rischio di difetti genetici come la spina bifida.

Talvolta le pillole contraccettive combinate a base di estrogeno-progestinico vengono assunte quotidianamente per 12 settimane, quindi sospese per 1 settimana. Il ciclo mestruale si verifica quindi solo 4 volte l’anno. Oppure vengono assunte sotto forma di pillola attiva ogni giorno. Con questo tipo non c’è un sanguinamento previsto (assenza di mestruazioni) ma è più probabile un sanguinamento irregolare.

Lo 0,3% circa delle donne che assumono pillole combinate secondo le istruzioni ha una gravidanza durante il primo anno di utilizzo. Tuttavia, le probabilità di una gravidanza aumentano notevolmente se la donna salta una pillola, soprattutto le prime del ciclo mensile. Con l’uso tipico (il modo di utilizzo della maggior parte delle persone), circa il 9% delle donne ha una gravidanza durante il primo anno di utilizzo.

La dose di estrogeni nelle pillole combinate varia. Nelle pillole combinate, la dose di estrogeni varia tra 10 e 35 microgrammi. Le donne sane non fumatrici possono assumere compresse combinate a basso dosaggio fino alla menopausa.

In caso di mancata assunzione di una pillola combinata un giorno, si devono assumere due pillole il giorno successivo. Se ci si dimentica di assumere la pillola per 2 giorni, si deve riprendere l’assunzione di una pillola al giorno e si deve utilizzare un metodo contraccettivo aggiuntivo per i successivi 7 giorni. Se ci si dimentica di assumere una pillola per 2 giorni e ci sono stati rapporti non protetti nei 5 giorni precedenti tali 2 giorni, si può valutare la contraccezione d’emergenza.

Le donne affette da cancro della mammella non devono usare pillole, cerotti o anelli a base di estrogeni-progestinici combinati.

Le pillole a base di soli progestinici vengono assunte tutti i giorni del mese ed è importante assumere questo tipo di pillola contraccettiva sempre alla stessa ora. Spesso causano sanguinamenti irregolari. Se utilizzate come prescritto, i tassi di gravidanza con queste pillole e con le pillole combinate sono simili. Le pillole a base di soli progestinici sono solitamente prescritte esclusivamente alle donne che non devono assumere estrogeni. Ad esempio, possono essere usate da donne che soffrono di emicrania con aura (sintomi che precedono il mal di testa), ipertensione arteriosa o diabete grave (vedere Condizioni che precludono l’uso dei contraccettivi orali combinati) e pertanto non devono assumere estrogeni. Se trascorrono più di 27 ore tra due pillole contenenti solo progestinici, è necessario utilizzare un metodo contraccettivo aggiuntivo per i successivi 7 giorni oltre all‘assunzione del contraccettivo a base di solo progestinico ogni giorno. Le donne con cancro della mammella in corso non devono assumere pillole, impianti o iniezioni a base di soli progestinici.

Inizio dell’assunzione dei contraccettivi orali Prima di iniziare ad assumere contraccettivi orali, è opportuno consultare un medico, il quale si informa sull’anamnesi medica, sociale e familiare della donna al fine di stabilire se eventuali problemi di salute possano rendere rischioso l’uso di tali contraccettivi e misura la pressione sanguigna. Se è alta, i contraccettivi orali di combinazione (estrogeni più un progestinico) sono controindicati. Si esegue un test di gravidanza per escludere questa possibilità e spesso anche un esame obiettivo, benché non necessario prima dell’inizio dell’assunzione di contraccettivi orali. Tre mesi dopo l’inizio dell’assunzione dei contraccettivi orali, occorre sottoporsi a un nuovo esame per verificare che la pressione sanguigna non abbia subito alterazioni. In tal caso, l’esame va ripetuto una volta l’anno. I contraccettivi orali possono essere prescritti per periodi di 13 mesi alla volta. L’assunzione dei contraccettivi orali può avvenire in qualsiasi giorno del mese. Tuttavia, se l’assunzione inizia più di 5 giorni dopo il primo giorno del ciclo mestruale, si deve utilizzare un metodo contraccettivo aggiuntivo per i successivi 7 giorni oltre all‘assunzione del contraccettivo orale. Il momento in cui le donne possono iniziare ad assumere contraccettivi orali combinati dopo la gravidanza varia: Dopo un aborto spontaneo o volontario nel 1º trimestre di gravidanza: Iniziare immediatamente

Dopo un aborto spontaneo, un parto o un aborto volontario durante il 2º trimestre: Iniziare entro 1 settimana in assenza di altri fattori di rischio per lo sviluppo di trombi (come fumo, diabete o ipertensione arteriosa)

In caso di parto dopo 28 settimane: Attendere 21 giorni (attendere 42 giorni se la donna allatta al seno o presenta fattori di rischio di trombi, compreso il parto cesareo) Le donne che presentano fattori di rischio di trombosi devono attendere perché la formazione di trombi è più probabile durante la gravidanza e dopo il parto. Anche l’assunzione di contraccettivi orali combinati aumenta la probabilità di formazione di coaguli. I contraccettivi orali a base di soli progestinici possono essere assunti subito dopo il parto. Nella maggior parte delle donne che hanno partorito recentemente e allattano esclusivamente al seno e che non hanno avuto una mestruazione, la gravidanza è improbabile per 6 mesi dopo il parto, anche senza usare alcuna contraccezione. Tuttavia, si raccomanda di iniziare a utilizzare la contraccezione entro 3 mesi dal parto se è iniziato l’allattamento con biberon o se ci sono interruzioni dell’allattamento. Le donne che soffrono di coronaropatia o di diabete o che presentano fattori di rischio per tali patologie (ad esempio un familiare stretto con il disturbo), di solito vengono sottoposte ad analisi del sangue per misurare i livelli di colesterolo, altri grassi (lipidi) e zucchero (glucosio) prima della prescrizione di un contraccettivo combinato. Anche in caso di livelli normali, possono essere prescritti contraccettivi di combinazione a basso dosaggio di estrogeni. Tuttavia, verranno ripetuti periodicamente gli esami del sangue per controllare i livelli di lipidi e zuccheri. In genere le donne affette da diabete possono assumere contraccettivi orali di combinazione a meno che non siano stati intaccati i vasi sanguigni o il diabete duri da oltre 20 anni. Se le donne hanno avuto un disturbo epatico, i medici eseguono degli esami per valutare la funzionalità epatica. Se i risultati sono normali, è possibile assumere contraccettivi orali. Prima di intraprendere la terapia con i contraccettivi orali, si devono discutere con il medico i vantaggi e gli svantaggi in base alla condizione della donna.

Svantaggi Sebbene i contraccettivi orali possano avere alcuni effetti collaterali, il rischio complessivo di tali effetti è scarso. Gli effetti collaterali più comuni sono meteorismo, sensibilità mammaria, nausea e cefalea. Le pillole a base di soli progestinici spesso causano sanguinamento vaginale irregolare. I sanguinamenti intermestruali e l’assenza di mestruazioni (amenorrea) sono frequenti nei primi mesi di utilizzo dei contraccettivi orali, specie se ci si dimentica di assumere una compressa, ma, di solito, cessano con l’adattamento dell’organismo agli ormoni. Il sanguinamento intermestruale è il sanguinamento che si verifica tra i cicli, quando le donne assumono la pillola attiva. I medici possono aumentare la dose di estrogeni per gestire sia il sanguinamento intermestruale sia l’amenorrea. Alcuni effetti collaterali sono correlati agli estrogeni contenuti nella pillola, fra cui nausea, distensione gassosa addominale, ritenzione di liquidi, aumento della pressione sanguigna, tensione mammaria, emicrania. Altri, come acne e variazioni dell’appetito e dell’umore, sono principalmente legati al tipo o alla dose di progestinico. Alcune donne che assumono contraccettivi orali aumentano di 1,5-2,5 kg a causa della ritenzione di liquidi o dell’aumento dell’appetito. Molti di questi effetti collaterali sono poco comuni con le pillole a basso dosaggio. I contraccettivi orali possono causare anche vomito, cefalea, depressione e disturbi del sonno. In alcune donne determinano la comparsa di macchie scure (melasma) sul volto, simili a quelle che possono manifestarsi durante la gravidanza. L’esposizione al sole rende queste macchie ancora più scure. Se si sviluppano macchie scure, i medici di solito interrompono l’uso dei contraccettivi orali. Le macchie spariscono lentamente dopo la sospensione. I contraccettivi orali aumentano il rischio di sviluppare alcune patologie. Il rischio di sviluppare trombi venosi delle donne che assumono contraccettivi orali combinati può essere da 2 a 4 volte maggiore rispetto a prima di aver iniziato l’assunzione dei contraccettivi orali. Se le donne hanno un disturbo che causa la formazione di trombi o hanno familiari che hanno avuto trombi, sono necessarie ulteriori valutazioni. È possibile che queste donne non possano assumere contraccettivi orali contenenti estrogeni. Se una donna che assume contraccettivi orali sviluppa gonfiore di una gamba, dolore toracico o respiro affannoso, deve consultare immediatamente un medico. Se i medici sospettano che una donna che assume contraccettivi orali abbia una trombosi venosa profonda (un coagulo di sangue, di solito nella gamba) o un’embolia polmonare (un coagulo di sangue nei polmoni), i contraccettivi orali vengono sospesi immediatamente e vengono eseguiti degli esami allo scopo di confermare o escludere la diagnosi. Gli interventi chirurgici aumentano il rischio di trombi, pertanto le donne devono interrompere l’assunzione dei contraccettivi orali prima di un intervento chirurgico. Dovrebbero chiedere al medico quando interrompere e ricominciare ad assumere le pillole anticoncezionali. Anche il movimento limitato (immobilità) dovuto a una lesione o a un viaggio aumenta il rischio di trombi. Pertanto, se i movimenti della donna sono limitati, potrebbe dover cercare di muoversi il più possibile o adottare altre misure per prevenire lo sviluppo di trombi. Ad esempio, le donne possono sollevare le gambe, flettere ed estendere le caviglie circa 10 volte ogni 30 minuti e/o camminare e fare stretching ogni 2 ore durante i viaggi. Le donne che ricorrono alla contraccezione orale per oltre 5 anni presentano una probabilità leggermente maggiore di sviluppare il tumore della cervice. Tuttavia, dopo dieci anni dalla sospensione il rischio diminuisce al livello precedente all’uso dei contraccettivi orali. Inoltre, non è chiaro se il maggiore rischio dipenda dai contraccettivi orali. Le donne che assumono contraccettivi orali devono sottoporsi al test di Papanicolau (Pap test) come indicato dal medico. Questo esame consente di scoprire precocemente eventuali alterazioni precancerose della cervice prima di una loro evoluzione maligna. I contraccettivi orali non devono essere assunti se l’uso precedente ha dato origine a colestasi o ittero. Le donne che hanno sofferto di colestasi della gravidanza possono lamentare ittero se assumono contraccettivi orali e i contraccettivi orali devono essere usati con cautela. La probabilità di formazione di calcoli biliari non aumenta nelle donne che assumono contraccettivi orali a basso dosaggio. Il rischio di subire un attacco cardiaco aumenta nelle donne fumatrici che hanno superato i 35 anni di età e che assumono contraccettivi orali, pertanto queste donne dovrebbero evitarli. Nelle donne con alti livelli di trigliceridi (un tipo di grassi), i contraccettivi orali combinati possono aumentare ulteriormente tali livelli. Un livello elevato di trigliceridi può aumentare il rischio di attacco cardiaco o ictus nelle persone che presentano altri fattori di rischio per questi disturbi. I contraccettivi orali aumentano il rischio di trombi (che a loro volta contribuiscono ad aumentare le probabilità di attacchi cardiaci e ictus). Quindi è opportuno che le donne con un livello alto di trigliceridi non assumano contraccettivi orali di combinazione. Raramente, si sviluppa un tumore epatico benigno (adenoma epatocellulare). Se questo tumore si rompe all’improvviso e sanguina nella cavità addominale, è necessario un intervento chirurgico di emergenza. Tuttavia, tale sanguinamento è raro. L’assunzione di contraccettivi orali per lungo tempo e in dosi elevate aumenta il rischio di sviluppare questo tumore. Il tumore di solito scompare dopo l’interruzione dei contraccettivi orali. Alcuni farmaci possono ridurre l’efficacia dei contraccettivi orali. Questi farmaci includono i seguenti: Alcuni anticonvulsivanti (principalmente fenitoina, carbamazepina, primidone, topiramato e oxcarbazepina)

Una certa combinazione di farmaci usati per trattare l’infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV; ritonavir più un altro inibitore della proteasi)

Gli antibiotici rifampicina e rifabutina Se le donne che fanno uso di contraccettivi orali devono assumere uno di tali farmaci, devono utilizzare anche un altro metodo contraccettivo durante la terapia e fino al primo ciclo mestruale successivo alla sospensione di tali farmaci. Le donne non devono assumere lamotrigina (un anticonvulsivante) insieme ai contraccettivi orali, che possono ridurne l’efficacia nel controllo delle crisi.