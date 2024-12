Morsi di animali

Pulizia della ferita

Talvolta, antibiotici

Dopo il normale trattamento di primo soccorso, le vittime di un morso di animale devono consultare subito un medico. Se possibile, l’animale responsabile deve essere preso in custodia dal proprietario. Se l’animale fugge, la persona che è stata morsa non deve tentare di catturarlo, ma bisogna avvisare la polizia in modo che le autorità competenti mettano sotto osservazione l’animale per rilevare eventuali segni di rabbia.

Il medico pulisce il morso versando sopra soluzione salina sterile (fisiologica) e lavando con acqua e sapone. A volte i tessuti vengono resecati sul margine della lesione, soprattutto quando appaiono contusi o frastagliati.

Le ferite da morso al volto vengono chiuse chirurgicamente (suturate). Tuttavia, ferite minori, punture e ferite da morso alle mani non vengono suturate.

Per prevenire l’infezione, si prescrivono antibiotici per via orale. A volte i morsi infetti richiedono drenaggio chirurgico, antibiotici per via endovenosa o entrambi.