Artrite infettiva di articolazione artificiale

Analisi e coltura del liquido articolare

Radiografie e possibilmente una scintigrafia ossea o una scintigrafia con leucociti marcati

I medici basano la diagnosi di infezione dell’articolazione artificiale sui sintomi, su un esame obiettivo e sui risultati di una serie di esami.

I medici esaminano l’articolazione artificiale per vedere se si sviluppano fistole. Una fistola è un canale anormale che va dall’articolazione alla cute e che si può sviluppare in presenza di un’infezione.

I medici prelevano un campione di liquido articolare con un ago (aspirazione articolare) e lo fanno analizzare in laboratorio per verificare se vi sia un aumento di globuli bianchi e se siano presenti batteri e altri organismi. In laboratorio, il batterio infettante viene fatto crescere e identificato (coltura).

I medici richiedono solitamente una radiografia per determinare se l’articolazione artificiale si sia allentata o se sia iniziata la formazione di nuovo osso. Può essere effettuata anche una scintigrafia ossea (immagini dell’osso realizzate dopo aver iniettato tecnezio radioattivo) o una scintigrafia con leucociti marcati (immagini registrate dopo aver iniettato in una vena globuli bianchi marcati con indio).

Se altri esami non hanno escluso l’infezione, i medici prelevano del tessuto intorno all’articolazione artificiale con una procedura chirurgica e lo inviano al laboratorio dove viene sottoposto a coltura e analisi.